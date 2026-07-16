Tres semanas de los terremotos en Venezuela: 4.829 muertos, más de 16.000 heridos y miles sin hogar

El número de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que devastó hace tres semanas la zona norte de Venezuela ascendió este miércoles a 4.829.

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Según datos proporcionados por jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, los heridos se mantienen en 16.740 y las personas que quedaron sin vivienda en 17.907.

De acuerdo con el también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hay 20.857 personas en 106 campamentos transitorios, uno menos que el reportado este martes, según este nuevo balance.

Venezuela Venezuela: el gobierno y los opositores anuncian plan de “fortalecimiento de la democracia”

Desde que ocurrieron los terremotos, el pasado 24 de junio, se han presentado 1.284 réplicas.

La más reciente que fue percibida por la población tuvo una de magnitud 3,9 y ocurrió el pasado viernes en Naiguatá, estado de La Guaira, la región más afectada por los sismos.

Según este balance, hay unos 856 edificios afectados y 190 colapsados.

El gobierno informó del comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que puedan ser 25.000.

Según dijo Jorge Rodríguez, la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas esta semana.

En medio de este proceso, el gobierno y un grupo opositor -encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera- han establecido un plan de trabajo que comenzará el próximo 1 de agosto para el “fortalecimiento de la democracia” y para enfrentar “las consecuencias del doblete sísmico”.

El terremoto del miércoles 24 de junio es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo.

La región de La Guaira ya había sufrido un desastre natural en 1999, con un deslave que provocó la muerte de entre 10.000 y 30.000 personas.

En aquel momento, también hubo denuncias de falta de personal capacitado para responder al desastre y se criticó al Gobierno del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) porque rechazó la ayuda de Estados Unidos.

Denuncias similares ocurren hoy, con la diferencia de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha aceptado y recibido la ayuda de todos los países que se la han ofrecido, especialmente la de Washington.

Con AFP y EFE

FUENTE:FRANCE24