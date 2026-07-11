  • Cotizaciones
    sábado 11 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Trump amenaza con “arrasar por completo” Irán si lo asesinan

    El mandatario asegura que desde hace mucho tiempo su nombre figura en una lista de la República Islámica, por lo cual ha dado instrucciones al ejército estadounidense en caso de muerte

    Donald Trump en los jardines de la Casa Blanca.

    Donald Trump en los jardines de la Casa Blanca.

    FOTO

    EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “1000 misiles están listos para ser disparados y apuntan a la República Islámica de Irán (...) si el gobierno iraní cumple su amenaza, proclamada en muchos rincones del mundo, de asesinar o intentar asesinar al presidente en funciones de Estados Unidos, en este caso, ¡YO!”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social.

    En una entrevista con el medio The New York Post, el mandatario estadounidense dio a entender que el supuesto complot contra él no es reciente y resaltó que Teherán lo considera un objetivo desde hace años. “Espero que me echen de menos”, agregó cuando se le preguntó sobre el hipotético escenario en el que fuese asesinado.

    Las declaraciones del mandatario estadounidense suceden en una semana marcada por ataques y una escalada de violencia por el control del estrecho de Ormuz.

    Leé además

    Donald Trump habla con la prensa antes de abordar el Boeing 747-8 regalado por Qatar a Estados Unidos, que utilizó por primera vez como Air Force One.
    Video
    Guerra en Medio Oriente

    Irán tenía un plan “específico” para matar a Donald Trump, según la inteligencia israelí
    El presidente francés Emmanuel Macron (izq.) y el presidente estadounidense Donald Trump se preparan para una foto grupal con líderes mundiales durante la Cumbre de la OTAN 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. La Cumbre de la OTAN se celebra del 7 al 8 de julio. (Turquía)
    Video
    Guerra en Medio Oriente

    Donald Trump asegura que el alto el fuego con Irán se terminó: “Es una pérdida de tiempo tratar con ellos”

    El viernes Trump amenazaba a Irán con destruirla en caso de que lo asesinara, y este sábado 11 de julio Irán se defiende asegurando que ha cumplido su palabra desde la firma del memorando de entendimiento.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Desarrollo

    La estrategia con el BID para Uruguay: del país con “potencial desaprovechado” a ser “hub” de innovación

    Por Ismael Grau
    Impuestos

    “Evadir es siempre una mala idea”: el plan de DGI que fija meta de bajar 20% los impagos de IVA e IRAE

    Por Ismael Grau
    Cirugía

    Volver a vivir con aire: salteña de 34 años protagonizó paso clave para que Uruguay pueda hacer trasplantes de pulmón

    Por Leonel García
    Finanzas públicas

    Consejo reitera advertencias al MEF y señala proyecciones “optimistas” y riesgo de “fatiga” fiscal

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Intendencia de Montevideo vista desde la Torre de las Telecomunicaciones.

    Iniciativas de la Gerencia de Innovación de la IM buscan más interacción social y mitigar altas temperaturas en algunas zonas

    Por Florencia Nichele
    Clan narco asesinó a cinco personas en venganza por una disputa por el control de la venta de drogas
    Video

    Clan narco asesinó a cinco personas en venganza por una disputa por el control de la venta de drogas

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Ayo Edebiri y Jeremy Allen White en la quinta temporada de El Oso.
    Video

    Adiós, chefs: así es la quinta y última temporada de ‘El Oso’

    Por Pablo Staricco
    Guillermo Tolosa, presidente del BCU, y el ministro Oddone.

    Desdolarización de depósitos: Oddone descarta “imposiciones” y dice que Uruguay mantendrá la “doble moneda”

    Por Ismael Grau