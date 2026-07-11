Trump amenaza con “arrasar por completo” Irán si lo asesinan

“1000 misiles están listos para ser disparados y apuntan a la República Islámica de Irán (...) si el gobierno iraní cumple su amenaza, proclamada en muchos rincones del mundo, de asesinar o intentar asesinar al presidente en funciones de Estados Unidos, en este caso, ¡YO!”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social.
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En una entrevista con el medio The New York Post, el mandatario estadounidense dio a entender que el supuesto complot contra él no es reciente y resaltó que Teherán lo considera un objetivo desde hace años. “Espero que me echen de menos”, agregó cuando se le preguntó sobre el hipotético escenario en el que fuese asesinado.
Las declaraciones del mandatario estadounidense suceden en una semana marcada por ataques y una escalada de violencia por el control del estrecho de Ormuz.
El viernes Trump amenazaba a Irán con destruirla en caso de que lo asesinara, y este sábado 11 de julio Irán se defiende asegurando que ha cumplido su palabra desde la firma del memorando de entendimiento.