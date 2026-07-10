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    Irán tenía un plan “específico” para matar a Donald Trump, según la inteligencia israelí

    Según medios de Estados Unidos, Israel alertó a Washington sobre un presunto plan “específico” de Irán para asesinar al presidente Donald Trump. La información de inteligencia también podría explicar por qué Trump cambió de avión al regresar de la cumbre de la OTAN en Turquía a comienzos de esta semana

    Donald Trump habla con la prensa antes de abordar el Boeing 747-8 regalado por Qatar a Estados Unidos, que utilizó por primera vez como Air Force One.

    Donald Trump habla con la prensa antes de abordar el Boeing 747-8 regalado por Qatar a Estados Unidos, que utilizó por primera vez como Air Force One.

    FOTO

    SAUL LOEB/AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Israel compartió esta semana con Estados Unidos (EE.UU.) información de inteligencia sobre un nuevo y “específico” plan de Irán para asesinar al presidente Donald Trump , según informaron el jueves medios estadounidenses.

    Estos informes surgen en un contexto de renovados ataques estadounidenses e iraníes que han avivado los temores de un retorno a una guerra total, y tras el desconcertante uso que hizo Trump de un avión antiguo para partir de Turquía después de la cumbre de la OTAN en Ankara.

    Washington ha estado monitoreando “un flujo constante” de información de inteligencia sobre posibles planes para asesinar a Trump, “pero la advertencia de Israel era nueva y se refería a un complot específico”, informó CNN , citando fuentes anónimas familiarizadas con el asunto.

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    El Wall Street Journal, citando también fuentes no identificadas, afirmó que la información de inteligencia describía un complot “nuevo”.

    Durante años, Teherán ha prometido tomar represalias contra Trump por ordenar el asesinato del general iraní Qassem Soleimani en enero de 2020, durante su primer mandato.

    Cuando la AFP contactó con la Casa Blanca en relación con los informes, un funcionario no identificado hizo referencia a las declaraciones de Trump del miércoles.

    “Quieren eliminar al líder estadounidense, es decir, a mí. Estoy en todas las listas. Esta mañana vi que estoy en todas y cada una de ellas”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One mientras volaba de regreso a casa tras una cumbre de la OTAN.

    Trump utilizó su antiguo avión Air Force One para salir de Turquía , donde tuvo lugar la cumbre, enviando su nuevo jet, regalo de Qatar, por adelantado a Gran Bretaña, donde cambió de avión para el viaje a Washington.

    El cambio del nuevo avión en su primer vuelo al extranjero desató especulaciones de que se debía a que sus medidas de seguridad eran insuficientes, especialmente cuando EE.UU. lanzó nuevos ataques contra Irán, país fronterizo con Turquía.

    El New York Times informó a última hora del miércoles que el cambio se realizó a petición del Servicio Secreto de EE.UU. “como medida de precaución en materia de seguridad”.

    En una rueda de prensa, Trump eludió las preguntas sobre seguridad, pero aludió a supuestos intentos de asesinato anteriores por parte de Irán.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

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