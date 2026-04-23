Salto: el único gobierno de la Coalición Republicana enfrenta su primera crisis con la partida de líder colorado

Salto representó la única victoria de la Coalición Republicana en las últimas elecciones departamentales, el 11 de mayo de 2025 . Como tal, los ojos están puestos en este territorio como si fuera un plan piloto con miras a futuras convocatorias a las urnas. También es el único lugar donde el oficialismo replica lo que fue el gobierno nacional anterior, integrado por los partidos Nacional, Colorado, Independiente e incluso Cabildo Abierto, que aquí sí es parte de la alianza que llevó a la intendencia al blanco Carlos Albisu.

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Pero “la Coalición Republicana en Salto, orgánicamente, no existe”, aseguró a Búsqueda quien fuera el otro candidato a la intendencia por la coalición, el colorado Marcelo Malaquina. Él mismo, acompañado por las cabezas de lista que integran el sublema Esc. Eduardo Ramón Malaquina Ugolini, rompió con el oficialismo departamental.

Lo anunció en su cuenta de X el miércoles 15 al señalar que esa alianza requería “diálogo real, respeto entre los socios y cumplimiento de los compromisos asumidos”, y que “luego de nueve meses de gestión departamental (…) no se han consolidado las condiciones políticas necesarias para sostener ese marco de confianza”. Por eso, su grupo y él resolvieron “actuar con independencia política respecto al actual gobierno departamental”.

En diálogo con Búsqueda, Malaquina, que aportó 14.229 de los 51.157 votos con los que la Coalición Republicana ganó en mayo pasado, además de cinco de los 18 ediles coalicionistas, dijo que, luego de un inicio de transición complejo que incluso supo de roces internos, entre junio y octubre hubo reuniones frecuentes y un diálogo “bastante” fluido. “Pero entre octubre y noviembre el diálogo se volvió a cortar. No tengo idea del porqué. Yo intenté comunicarme y no fue posible”, acotó.

La Coalición Republicana, que también compitió —sin éxito— en Montevideo y Canelones, permitió a sus integrantes desplazar del poder luego de 10 años al Frente Amplio, que obtuvo 37.249 votos. Malaquina destacó que fue su aporte el que permitió a Albisu (que consiguió 36.664 adhesiones) lograr que el departamento vuelva a tener a un blanco al frente de la Intendencia de Salto tras dos décadas.

Malaquina, que no quiso ocupar ningún cargo en el ejecutivo departamental, insistió en que no sabe el porqué del diálogo cortado con Albisu. Sí mencionó las “prácticas de siempre” de los gobiernos departamentales: de preferir “hablar directamente con dirigentes” (incluso colorados, incluso los de su grupo) antes que con sus autoridades. “Lo que hay es un gobierno integrado por distintos actores de distintos partidos, designados por el intendente y no por los representantes de estos. Ojalá estas cosas cambien si realmente se quiere pensar en una verdadera coalición republicana”. Y esta es una herramienta que sigue considerando “válida”.

Las 12 listas que integran su sublema, el que lleva el nombre de su padre (tres veces intendente de Salto), juntaron “poco más de la mitad de los votos” que apoyaron su candidatura hace un año, y ahora formarán un nuevo sector político. Malaquina afirmó que, de todas maneras, seguirá dándole a la gestión de Albisu “la gobernabilidad necesaria” en “las medidas que sean importantes para la ciudadanía”, solo que lo hará “por fuera de la intendencia”.

Interna colorada

La decisión de Malaquina no fue acompañada por el Partido Colorado en Salto. Era esperable que no la siguieran aquellos que responden a Germán Coutinho, exintendente, exlegislador y hoy director de Ancap, rival de Malaquina en la interna departamental. Sergio Acuña, alto dirigente de Vamos Salto (el sector de Coutinho), es coordinador general de Gestión Urbana de la comuna. Pero tampoco la siguieron varios de los que sí lo acompañaron a él. Las jerarquías coloradas de la intendencia siguen en sus lugares, afirmaron fuentes de la comuna. Según Malaquina, esto se debe a que “prácticamente ninguno” fue designado por él, sino por el intendente.

Como ejemplo fuera del ejecutivo local, Pablo Perna, abogado y excandidato a diputado que se hizo famoso a nivel nacional por su propuesta de “mano dura y plomo”, quien apoyó a Malaquina en mayo, continúa como secretario general de la Junta Departamental.

Perna, de hecho, acompañó a Albisu en una gira por el interior del departamento a principios de esta semana. También con ellos fue el diputado colorado Horacio de Brum, líder de la lista 85, que obtuvo dos ediles. Tanto De Brum como Malaquina a escala nacional responden a Andrés Ojeda (así como Coutinho responde a Pedro Bordaberry), pero en esta división salteña están muy lejos de coincidir.

“Respeto la decisión que tomó (Malaquina), pero en lo personal nos vamos a quedar en la coalición por varias razones: primero porque pedimos el voto para la coalición y segundo porque es una herramienta nueva y como tal quizá necesite ajustes, pero no por eso vamos a andar rompiendo puentes”, dijo el diputado a Búsqueda.

Consultado por Búsqueda, el intendente Albisu prefirió no expresarse “públicamente” sobre el tema. Fuentes de su entorno subrayan que el funcionamiento de la intendencia y de la coalición es “normal”, con la participación de dirigentes de los cuatro partidos. Desde el círculo del jefe comunal se baja la línea de “no inmiscuirse en problemas internos” y aseguran que el diálogo nunca se cortó y que no entienden por qué Malaquina tomó esa actitud.

Fuentes políticas consultadas coinciden en un punto central: nunca hubo sintonía personal entre Malaquina y Albisu. El colorado, además, protagonizó una campaña electoral bastante dura, presentándose ante la prensa como “el único candidato de los cinco” —lo que incluía a Albisu y a los tres frenteamplistas— sin “un historial de fracasos” detrás suyo. Un spot audiovisual lo mostraba como un arquero que atajaba cuatro penales ante jugadores llamados Mentira, Despilfarro, Endeudamiento y Acomodo. Con esto aludía a los entonces postulantes del oficialismo pero también a quien resultó ganador, que en setiembre de 2023 renunció a la presidencia de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande tras denuncias de clientelismo político.

Dentro de la Coalición Republicana hay quienes dice que estan ruptura guarda, a escala departamental, un cierto paralelismo con lo que significó la renuncia de Ernesto Talvi a la Cancillería durante la presidencia de Luis Lacalle Pou a cuatro meses de que esta iniciara, en una etapa muy embrionaria de la coalición. También en el coloradismo salteño hay quien piensa eso, tanto sea por la importancia del que corta los puentes o —por el contrario— por lo que consideran una “ambición desmedida” de este. “Para mí que es un tema personal de alguien que creyó que podía salir intendente por portación de apellido”, dijo a Búsqueda un jerarca departamental.

“No estoy enojado, ya no. Como decía mi padre, en la política se gana o se aprende. Y ahora nos toca aprender”, subrayó Malaquina.