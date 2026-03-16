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    Las dudas ante el llamado de Trump a sus aliados para asegurar el estrecho de Ormuz

    El llamado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que las potencias escolten petroleros en el estrecho de Ormuz recibió respuestas tibias, mientras países del Golfo reportaron nuevos ataques con misiles y drones. Irán negó que quiera negociar el fin de la guerra con Washington

    Donald Trump.

    Donald Trump.

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    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El llamado del presidente Donald Trump a China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otros países para que envíen buques de guerra y mantengan el estrecho de Ormuz “abierto y seguro” no obtuvo compromisos el domingo, mientras los precios del petróleo se disparan durante la guerra con Irán.

    Los precios de la energía han aumentado en todo el mundo desde que Irán respondió a la nueva campaña estadounidense-israelí amenazando el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa alrededor del 20% de las exportaciones globales de petróleo y gas hacia el mercado mundial.

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    Trump respondió el sábado instando a “China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros” a enviar barcos para escoltar petroleros, mientras el ejército estadounidense continúa atacando con bombardeos sitios iraníes de lanzamiento de drones, embarcaciones y misiles en la costa norte del estrecho.

    Durante el fin de semana, el presidente estadounidense reiteró su postura y dijo a NBC News que cree que Teherán quiere negociar, pero que Estados Unidos seguirá combatiendo para imponer mejores condiciones.

    También afirmó que podría bombardear nuevamente objetivos en la isla de Kharg, el principal centro petrolero de Irán, “solo por diversión”. “Irán quiere hacer un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones todavía no son lo suficientemente buenas”, dijo Trump a NBC News.

    Trump también declaró que los países que dependen del estrecho de Ormuz para el suministro de petróleo “deben encargarse de proteger ese paso”.

    Embed - Ataques contra buques petroleros y advertencias iraníes a países del Golfo Pérsico • FRANCE 24

    Irán no ve razones para negociar con Estados Unidos

    Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, rechazó el domingo la afirmación de Trump y señaló que Teherán no está interesado en dialogar con Estados Unidos (EE.UU.).

    “Somos lo suficientemente estables y fuertes. Solo estamos defendiendo a nuestro pueblo”, dijo Araghchi en el programa Face The Nation de CBS.

    “No vemos ninguna razón para hablar con los estadounidenses, porque estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos”, afirmó, en referencia a las conversaciones mediadas por Omán el mes pasado. “No hay buenas experiencias hablando con los estadounidenses”, añadió.

    El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, prometió en una declaración escrita mantener cerrado el estrecho de Ormuz.

    Trump, sin embargo, desestimó la amenaza y sugirió que su adversario podría ni siquiera estar al mando:

    “No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora nadie ha podido mostrarlo”.

    Embed - Bombardeos israelíes en Sidón y Beirut: viviendas y centro de salud destruidos • FRANCE 24

    Aliados de EE.UU. reaccionan con cautela

    El llamado de Trump a sus aliados recibió respuestas prudentes.

    El secretario de Energía del Reino Unido, Ed Miliband, dijo a Sky News que su país está “analizando intensamente con sus aliados qué se puede hacer”, y añadió que terminar la guerra es “la forma más segura” de reabrir el estrecho.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur afirmó que “toma nota” del llamado de Trump y que “coordinará estrechamente y revisará cuidadosamente” la situación con EE.UU.

    Se espera que Trump plantee el tema directamente a Japón cuando la primera ministra Sanae Takaichi lo visite el jueves en la Casa Blanca.

    Un portavoz de la embajada china en Washington, Liu Pengyu, dijo que “todas las partes tienen la responsabilidad de garantizar un suministro energético estable y sin interrupciones”, y que China “reforzará la comunicación con las partes relevantes” para reducir la tensión.

    Francia señaló previamente que trabaja con varios países —incluidos socios europeos, India y naciones asiáticas— en una posible misión internacional para escoltar barcos a través del estrecho, pero insistió en que solo debería realizarse “cuando las circunstancias lo permitan”, es decir, cuando los combates disminuyan.

    Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea discutirán el lunes una posible ampliación de la misión naval Aspides hacia el estrecho de Ormuz, según el Financial Times.

    Según el informe, una misión naval conjunta entre la UE y la ONU para garantizar el paso seguro “parece más probable” que negociaciones bilaterales entre países europeos e Irán.

    Actualmente, la principal actividad naval de la UE en la región es Aspides, una misión lanzada en 2024 en el mar Rojo para proteger buques de ataques de los hutíes aliados de Irán.

    Sin embargo, el ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, expresó escepticismo sobre ampliar esa misión al estrecho de Ormuz.

    “La misión para ayudar al comercio en el mar Rojo no ha sido efectiva”, dijo en una entrevista con la cadena alemana ARD.

    “Por eso soy muy escéptico de que extender Aspides al estrecho de Ormuz proporcione mayor seguridad”.

    Embed - UNESCO denuncia daños en lugares históricos de Irán por la guerra • FRANCE 24 Español

    Cafés reabren en Teherán

    A pesar del duro discurso político, los habitantes de Teherán comenzaron la semana laboral con el ambiente más normal desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

    El tráfico fue más intenso que la semana pasada y algunos cafés y restaurantes reabrieron.

    En el bazar de Tajrish, un popular centro comercial en el norte de la capital, más de un tercio de los puestos ya estaban abiertos, a cinco días de Nowruz, el Año Nuevo persa.

    Algunos compradores hacían fila en cajeros automáticos para retirar efectivo. Las operaciones en línea del Bank Melli, uno de los bancos más grandes del país, habían quedado paralizadas en días recientes.

    Embed - La guerra en Irán entra en su tercera semana de ataques bilaterales

    Países del Golfo reportan nuevos ataques

    Países del Golfo informaron de nuevos ataques el domingo por la mañana, un día después de que Irán pidiera evacuar tres grandes puertos de los Emiratos Árabes Unidos, amenazando por primera vez activos no estadounidenses de un país vecino.

    La base aérea Ali Al Salem en Kuwait, que alberga fuerzas italianas y estadounidenses, fue atacada con drones, aunque todo el personal se encuentra a salvo, informó el ejército italiano.

    El ataque impactó un refugio que albergaba un avión no tripulado de la Fuerza Aérea italiana, el cual fue destruido, según un comunicado militar. No hubo heridos.

    Embed - Número de muertos en Líbano supera los 850; continúan ataques israelíes

    Aumenta el número de muertos en Líbano

    El Ministerio de Salud de Líbano informó el domingo que los ataques israelíes han matado a 850 personas en el país durante dos semanas de guerra entre Israel y Hezbolá.

    El balance incluye 66 mujeres, 107 niños y 32 trabajadores de salud, con 2.105 heridos.

    En solo 10 días, más de 800.000 personas —casi una de cada siete en Líbano— han sido desplazadas.

    En Israel, 12 personas han muerto por ataques con misiles iraníes y otras han resultado heridas, incluidas tres el domingo. Además, 13 militares estadounidenses han fallecido, seis de ellos en un accidente aéreo en Irak la semana pasada.

    Israel afirmó que continúa atacando objetivos en Irán, mientras Irán lanzó nuevos misiles hacia Israel.

    Varios impactos alcanzaron el centro de Israel y el área de Tel Aviv, causando daños en 23 lugares y provocando un pequeño incendio. El servicio de rescate israelí Magen David Adom difundió videos que muestran un gran cráter en una calle y daños por metralla en un edificio residencial.

    Con AFP, AP y Reuters

    FUENTE:FRANCE24

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