    Trump dice haber “ganado” la guerra contra Irán, pero insiste en que “hay que terminar el trabajo”

    Tras prometer que la guerra terminaría pronto, el presidente estadounidense aseguró que ya había concluido. Sin embargo, los bombardeos continúan y analistas creen que busca ganar tiempo ante una operación militar impopular y que inquieta a los mercados

    Donald Trump.

    Donald Trump.

    FOTO

    Mandel Ngan / AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Por enésima vez, ante una audiencia conquistada, Donald Trump comentó el nombre en clave de su guerra en Irán: “Furia épica”.

    Según el mandatario, este nombre confirma su victoria: “¿No es un nombre estupendo? Pero solo funciona si ganamos, y hemos ganado, créanme, hemos ganado. Nunca queremos decirlo demasiado pronto, pero hemos ganado nuestra apuesta. Desde la primera hora se acabó”, aseguró el mandatario estadounidense.

    Embed - Irán amenaza con atacar bancos del golfo Pérsico • FRANCE 24 Español

    ¿Una guerra ya ganada, pero no terminada?

    Trump intenta tranquilizar los mercados financieros y a su electorado, que no quiere un nuevo estancamiento y espera no reproducir las experiencias de Irak o Afganistán. Pero hay un inconveniente... Si el conflicto está ganado, ¿por qué continuar? “No queremos irnos demasiado pronto, ¿verdad? Hay que terminar el trabajo, ¿no?”, lanzó el presidente a la multitud en Kentucky, estimando que ”Irán está cerca de la derrota”.

    Trump añadió que Estados Unidos tiene la capacidad de hacer que cualquier reconstrucción de Irán sea “casi imposible”, ahora que el conflicto entra en su decimotercer día. “Podemos atacar zonas de Teherán y otros lugares (...). Si hacemos eso, les será casi imposible reconstruir su país”, dijo asimismo el mandatario al aterrizar cerca de Washington, regresando de un viaje a Ohio y Kentucky.

    Irán afirma estar preparado para una “guerra de desgaste”

    A diferencia de Washington, su aliado israelí no se ha impuesto “ningún límite de tiempo” y asegura que aún tiene muchos blancos. Por otro lado, los Guardianes de la Revolución iraníes afirman estar preparados para una larga campaña para forzar a Washington a retirarse golpeando los intereses occidentales. Ali Fadavi, un representante de este ejército ideológico, ha alzado la amenaza de una “guerra de desgaste” capaz de “destruir toda la economía estadounidense” y “la economía mundial”.

    Mientras tanto, el precio del petróleo vuelve a dispararse y Estados Unidos pondrá 172 millones de barriles de sus reservas estratégicas en el mercado en un intento de rectificar la situación. Se atacaron depósitos de combustible en Omán y un campo petrolífero en Arabia Saudita. Israelíes y estadounidenses han atacado sitios energéticos iraníes 13 veces, y al menos 25 ataques iraníes han tenido como objetivo sitios estadounidenses en la región, según el recuento de AFP.

    Con Vincent Souriau, corresponsal de RFI en Washington, y la AFP

    FUENTE:RFI

