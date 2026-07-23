Corporación América Airports compró el campo donde proyecta construir el aeropuerto de Rocha, entre lagunas

Corporación América Airports gestiona los ocho aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales de Uruguay y varios en otros países. El grupo empresarial compró el jueves 9 el campo donde proyecta construir el aeropuerto de Rocha, entre las lagunas Garzón y de Rocha, informaron fuentes vinculadas al negocio a Búsqueda .

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Aeropuertos Uruguay, el nombre comercial de la compañía en el país, compró los padrones 69.929 y 69.930 de Rocha, sobre la ruta 10 en la intersección con el camino al Caracol. La transacción fue por entre US$ 40.000 y US$ 45.000 la hectárea. Ambos padrones suman 209 hectáreas, fueron seleccionados por la empresa por su ubicación y características topográficas y contaron con el aval de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), la dependencia estatal que promueve el proyecto. La corporación pagó entonces entre US$ 8,3 millones y US$ 9,4 millones por la tierra.

La inversión prevista por la empresa para la construcción del aeropuerto y su puesta en marcha es de US$ 40 millones, un monto que comprende la adquisición de ambos padrones. Una vez construido, la infraestructura y la tierra pasarán al dominio público, aunque la gestión de la terminal estará a cargo del concesionario.

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La iniciativa surge porque en el año 2043 se vence la concesión del aeropuerto de laguna del Sauce, en Maldonado. A la corporación y al gobierno les interesa prorrogarla. El acuerdo para hacerlo se cerró entre blancos, colorados y frenteamplistas a fines de 2025 en la Cámara de Senadores. Allí se introdujo un nuevo artículo —el 107— al Presupuesto Nacional, que fue aprobado por unanimidad y establece que, una vez que la empresa construya, conserve y explote el aeropuerto internacional de Rocha, se podrá ampliar por hasta 25 años la concesión del aeropuerto fernandino, el más próximo a Punta del Este.

A pesar de que la Fundación Lagunas Costeras se opone a que se construya y opere el aeropuerto en Rocha entre ambas lagunas , y de que esta organización ambientalista presentó este mes una petición administrativa ante la Intendencia de Rocha para que la comuna no autorice su construcción en ese predio, Aeropuertos Uruguay concretó el negocio millonario. Contó, para ello, con el visto bueno de las autoridades nacionales, de las departamentales y de la Dinacia, informaron las fuentes.

Cambio de categoría

Mientras que Maldonado —y especialmente Punta del Este— ha concentrado el turismo de mayor poder adquisitivo de la costa oceánica, Rocha cultivó por décadas un perfil más agreste, hasta que en el 2008 se dio cierto quiebre en ese rumbo. Ese año se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que estableció las pautas para el cambio de categoría de ciertas tierras, y la Junta Departamental de Rocha habilitó dos emprendimientos que potenciaron el área ubicada entre las lagunas de Rocha y Garzón: la urbanización Las Garzas Blancas, que se extiende desde la ruta 10 hasta el mar, y la construcción del puente sobre la laguna Garzón, diseñado por el arquitecto Rafael Viñoly. Ambas obras fueron desarrolladas por el empresario argentino Eduardo Costantini.

Puente sobre laguna Garzón. Javier Calvelo / AdhocFotos

El puente que une los departamentos de Rocha y Maldonado se inauguró en diciembre de 2015 y atrajo a turistas y residentes de mayor poder adquisitivo, quienes no solían elegir Rocha, sino Maldonado.

Una década después, un acuerdo entre los tres principales partidos políticos del país derivó en una fórmula para construir el primer aeropuerto de Rocha. El lugar elegido por la empresa para su instalación ofrece un par de ventajas: está cerca de José Ignacio (a 25 kilómetros) y de emprendimientos urbanísticos, como Las Garzas, con potenciales pasajeros frecuentes, y su suelo no presenta grandes desniveles, una característica frecuente de las tierras cercanas al mar.

Dinacia, que funciona en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional y es la responsable del fomento y la supervisión de la actividad aeronáutica civil en el país, avaló la ubicación y presentó el 16 de abril de este año la Comunicación del Proyecto al Ministerio de Ambiente, debido a que la construcción de todo aeropuerto de uso público requiere de una Autorización Ambiental Previa.

El Área de Evaluación de Impacto Ambiental del ministerio respondió a Dinacia que la ejecución del proyecto puede producir “impactos ambientales significativos”, por lo que corresponde que se lo clasifique en la categoría C, la que exige un estudio de impacto ambiental completo. Además, planteó la necesidad de recategorizar el suelo.

En el marco de la ley de 2008, el campo frente a Las Garzas, donde se proyecta el aeropuerto internacional de Rocha, está categorizado como “suelo rural potencialmente transformable”. El ministerio planteó a Dinacia que si se pretende construir una terminal aeronáutica, debe ser recategorizado como suelo suburbano, para lo que se requiere la aprobación de la Intendencia de Rocha y de su Junta Departamental. Como informara Búsqueda el jueves 9, a raíz de esta respuesta Dinacia solicitó la recategorización del suelo a la comuna.

La Dirección de Ordenamiento Territorial de la intendencia estudió la solicitud y dio vista a la Dinacia para evacuar ciertas dudas. Consultó, por ejemplo, cómo será el suministro de energía eléctrica. Una vez que el expediente vuelva a la comuna y logre, como se espera, la aprobación de las autoridades departamentales, pasará a la Junta Departamental para que vote la recategorización del suelo.

La Comunicación del Proyecto, a la que accedió Búsqueda, prevé la construcción de una pista de aterrizaje de 1.350 metros de longitud, con la posibilidad de extenderse a 1.600 metros, y una terminal de pasajeros para 50 usuarios. Proyecta, además, la instalación de tanques de almacenamiento de combustible en superficie, entre otras obras. La empresa y Dinacia estiman que haya unos 1.000 movimientos con 2.000 pasajeros al año.

Plano con la ubicación proyectada por la Dinacia para el aeropuerto internacional de Rocha. Área Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente

Ruta

El Ministerio de Ambiente expresó en su informe que el emprendimiento está en “un enclave” entre dos áreas protegidas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas: Paisaje Protegido Laguna de Rocha (ubicado 1,5 kilómetros al este) y Área de Manejo de Hábitats y/o Especies Laguna Garzón (1,4 kilómetros al oeste). Además, “se localiza dentro” de Bañados del Este, una de las dos reservas de biósfera de la Unesco designadas en Uruguay. Recuerda también que la laguna de Rocha ha sido designada Área Ramsar. La Convención sobre los Humedales, que se firmó en 1971 en Ramsar, Irán, es el tratado intergubernamental para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos.

“Las áreas de aproximación y rutas de vuelo se extienden más allá del predio del proyecto, pudiendo generar impactos ambientales negativos significativos, efectos de colisión a las aves y disturbios a la fauna por aumento de la presión sonora”, expresa el informe técnico.

En estas advertencias se basa la Fundación Lagunas Costeras para solicitar la relocalización del proyecto. Los ambientalistas plantean que existen “alternativas de emplazamiento técnicamente más adecuadas” que servirían de “mejor modo” a la conectividad departamental sin comprometer el corredor costero protegido.

Por su parte, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, dijo en junio en Canal 5 que una alternativa a la localización propuesta sería ubicarlo unos kilómetros al norte, en ruta 9 sobre camino al Caracol, pero los inversionistas descartaron esa posibilidad y avanzaron con la compra de los dos padrones inicialmente elegidos dadas sus ventajas comparativas, como la ruta que habilita.

Por la frecuencia de los vientos, está previsto que los aviones aterricen y despeguen hacia el este o sureste, en dirección al océano. Así no sobrevolarían ninguna laguna. Si prospera la iniciativa, agregó una fuente, el tránsito aéreo pasaría a estar controlado, mientras que hoy no hay vigilancia sobre el cielo de ambas áreas protegidas.

El aeropuerto de laguna del Sauce está a 21 kilómetros de la península de Punta del Este y a 50 de la de José Ignacio. El campo que compró Aeropuertos Uruguay con la perspectiva de construir el noveno del sistema nacional queda a 33 kilómetros de la ciudad de Rocha y a 60 de La Paloma.

Corporación América opera 52 aeropuertos de seis países: Argentina, Armenia, Brasil, Ecuador, Italia y Uruguay. El ecuatoriano de Galápagos fue certificado como ecológico por el Consejo Internacional de Aeropuertos.