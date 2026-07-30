“Un ataque contra el fútbol”: la FIFA quiere recurrir a inversores privados y desata una polémica

“La administración de la FIFA está explorando la idea de agrupar todos los derechos comerciales —difusión, patrocinio, venta de entradas y licencias— junto con la gestión operativa de sus torneos mediante la creación de la FIFA Forward Enterprise (FFE)”, indicó en un comunicado el organismo que rige el fútbol mundial. “La FIFA invitará a terceros a realizar inversiones minoritarias y sin control” en esta sociedad, añadió. Según varios medios, esta participación externa rondaría inicialmente el 20%.

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“La FIFA mantendría el control exclusivo de la FFE a través de una representación mayoritaria en el consejo de administración”, precisa el comunicado, así como “la autoridad exclusiva” sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario y las decisiones regulatorias.

Como asociación sin ánimo de lucro, la FIFA destina parte de sus ingresos a organizar sus competiciones, empezando por la Copa del Mundo, y a remunerar a sus empleados —incluido Gianni Infantino, quien percibe varios millones de francos suizos al año—. El resto se asigna a programas de desarrollo, que, según la FIFA, se verían reforzados gracias a la creación de esta FFE. Esta última “recaudaría 4.200 millones de dólares” ya este año, y “todos sus beneficios netos se reinvertirán en el fútbol”, asegura la FIFA, que promete a sus miembros beneficios económicos a través de un nuevo mecanismo de financiación: el FIFA Fast Forward Programme (FFFP).

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Al integrar todos los programas de financiación ya existentes, la FIFA espera movilizar un fondo superior a 10.000 millones de dólares en los próximos cuatro años para impulsar el desarrollo del fútbol. Hasta ahora, la FIFA preveía distribuir unos 2.700 millones de dólares a sus federaciones miembro para el período 2027-2030.

Este anuncio se enmarca en la voluntad de su presidente, Gianni Infantino, de “liberar el potencial comercial” de la FIFA, como declaró en vísperas de la apertura de un Mundial ampliado en Estados Unidos, México y Canadá con 48 selecciones (frente a las 32 anteriores) y 104 partidos. Y esto podría ser solo el comienzo, ya que Infantino ha sugerido estudiar la posibilidad de aumentar a 64 equipos ya en el Mundial de 2030.

Fuertes críticas de la UEFA y las federaciones

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, reaccionó este miércoles al proyecto de la FIFA. “Hemos descubierto a través de un comunicado de prensa un proyecto muy importante sobre el que no tenemos ningún detalle. Y que (...) plantea muchas interrogantes sin que los miembros que somos, las federaciones, hayamos podido ser consultados ni dispongamos de elementos concretos para pronunciarnos sobre temas que, evidentemente, son fundamentales para el futuro del fútbol”, lamentó el dirigente en France Inter.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) también reaccionó incluso antes de la oficialización del proyecto, considerando que se trata de “una línea que las instituciones que gobiernan el fútbol nunca deberían cruzar”. Diallo anunció que este miércoles mantendría conversaciones con las principales federaciones europeas y el presidente de la UEFA, Aleksander eferin, para saber «cómo abordar» este proyecto.

Las instancias europeas del fútbol anunciaron la celebración de una reunión de urgencia el miércoles 29 de julio, según indicó la ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari. “Tomo nota de la reunión de urgencia organizada este miércoles entre las instancias europeas del fútbol. Frente a un proyecto que podría transformar profundamente el equilibrio de nuestro deporte, es indispensable que los actores europeos hablen con una sola voz”, escribió en X (antes Twitter).

Según el medio Sky Sports, entre las opciones que barajan las 55 federaciones miembros de la UEFA figura un boicot a la próxima Copa del Mundo si Gianni Infantino mantiene su proyecto.

La Federación Inglesa se declaró “profundamente preocupada” por el deficiente proceso de gobernanza de la FIFA, mientras que la federación alemana lo calificó como “un ataque absoluto contra el fútbol”, añadiendo que existe “un amplio consenso” entre las federaciones miembro de la UEFA al respecto.

La Confederación Norteamericana (Concacaf) y la Asiática (AFC) también lamentaron que el proyecto se hiciera público antes de haber consultado a sus federaciones miembro. “La Concacaf solo tuvo conocimiento de este asunto a través de informaciones aparecidas en los medios y, posteriormente, mediante un comunicado de prensa. Compartimos la decepción de muchos actores de nuestra región y del mundo del fútbol al ver un proyecto tan detallado elaborado y hecho público antes de cualquier discusión con las instancias dirigentes y las partes interesadas”, precisó la Concacaf.

Sin sumarse a las críticas virulentas dirigidas en los últimos días contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino —por varias polémicas durante el Mundial, como la anulación de la suspensión del estadounidense Folarin Balogun tras la intervención del presidente Donald Trump—, Diallo explicó que había transmitido a Infantino “la necesidad de una relación más exigente en términos de procesos de decisión y de orientación sobre el fútbol”. “Porque, lamentablemente, a veces descubrimos decisiones sin haber sido consultados ni haber podido dar nuestra opinión sobre estas orientaciones”, indicó.

“El fútbol no pertenece a los inversores”, según el primer ministro británico

La Asociación de Aficionados Ingleses al Fútbol (FSA) se opuso frontalmente al proyecto. Para la FSA, esta iniciativa podría transformar profundamente el fútbol en detrimento de los aficionados. En un comunicado, la asociación denunció un nuevo intento de “remodelar el fútbol sin tener en cuenta a los seguidores ni al juego en su conjunto” y llamó a todas las partes interesadas a unirse para proteger el futuro del fútbol.

El primer ministro británico, Andy Burnham, reaccionó con firmeza al proyecto de la FIFA en las redes sociales. “El fútbol no pertenece a los inversores. Pertenece a quienes llenan las gradas y están presentes en el borde del campo, semana tras semana, llueva o haga sol”, escribió Burnham. “La Copa del Mundo no es un producto. Es la mayor competición deportiva del mundo, y nunca ha pertenecido a nadie para ser vendida. Pueden adornar el acuerdo como quieran: en el momento en que venden una parte, lo han vendido todo”.

La Unión Europea también criticó duramente el proyecto de la FIFA este miércoles, considerando que “la comercialización desmedida del fútbol” se ha vuelto “perjudicial”.

FUENTE:RFI