    Un magnate hotelero, un exembajador británico y un exministro francés: los caídos por el caso Epstein

    Durante años, el nombre de Jeffrey Epstein estuvo rodeado de rumores, denuncias y procesos judiciales que parecían limitarse al ámbito penal estadounidense. Sin embargo, la progresiva desclasificación de millones de documentos vinculados con su red de contactos terminó revelando una compleja trama que salpica a empresarios y políticos del resto del mundo. ¿Quiénes ha caído finalmente por el caso?

    Fotografías sin fecha del caso Epstein publicadas por el Departamento de Justicia de EE.UU., en una instantánea tomada el 9 de febrero de 2026 en Le-Perreux-sur-Marne, a las afueras de París.

    Fotografías sin fecha del caso Epstein publicadas por el Departamento de Justicia de EE.UU., en una instantánea tomada el 9 de febrero de 2026 en Le-Perreux-sur-Marne, a las afueras de París.

    Martin BUREAU / AFP
    France 24
    Por France 24

    Jeffrey Epstein había sido condenado en 2008 por delitos relacionados con prostitución, incluida la solicitud de servicios sexuales a una menor. En 2019 fue arrestado nuevamente por cargos federales de tráfico sexual de menores. Ese mismo año murió en una prisión de Manhattan, en un caso que las autoridades catalogaron como suicidio mientras esperaba juicio.

    Durante mucho tiempo, el alcance real de su red de relaciones permaneció parcialmente oculto. No obstante, la publicación de millones de documentos judiciales permitió reconstruir comunicaciones, reuniones y contactos mantenidos durante años con figuras de alto perfil en la política, los negocios y la cultura.

    Fotografías sin fecha del caso Epstein publicadas por el Departamento de Justicia de EE.UU., en una instantánea tomada el 9 de febrero de 2026 en Le-Perreux-sur-Marne, a las afueras de París.
    Caso Epstein

    Un magnate hotelero, un exembajador británico y un exministro francés: los caídos por el caso Epstein

    Por France 24

    Los archivos revelaron que Epstein continuó interactuando con personas influyentes incluso después de que sus delitos fueran públicamente conocidos, lo que generó cuestionamientos éticos y políticos sobre quienes mantuvieron esos vínculos.

    La magnitud de las revelaciones convirtió el caso en una crisis reputacional sin precedentes. La aparición de nombres en correos electrónicos, agendas o registros de viajes no implicaba necesariamente la comisión de delitos, pero bastó para desencadenar investigaciones internas, presión mediática y renuncias en múltiples instituciones.

    Embed - EE. UU. y Europa sacudidos por los vínculos de presidentes, políticos y magnates con Epstein

    La renuncia de Thomas Pritzker, el magnate hotelero

    Recientemente, el mundo corporativo volvió a sentir un fuerte cimbronazo, tras la renuncia del empresario estadounidense Thomas J. Pritzker, a la presidencia ejecutiva de la cadena hotelera Hyatt. Su dimisión, este lunes 16 de febrero, marcó el final de más de dos décadas de liderazgo en una de las compañías más influyentes del sector turístico internacional.

    La decisión llegó tras la publicación de documentos que expusieron su relación pasada con Jeffrey Epstein y con Ghislaine Maxwell, colaboradora cercana del financista. El propio empresario reconoció haber cometido un “terrible error de juicio” al mantener contacto con ambos durante años y afirmó que su salida buscaba proteger la reputación de la compañía.

    Pritzker, con un patrimonio estimado en más de 6.000 millones de dólares y que figura entre los miembros más ricos del clan familiar Pritzker, según la revista Forbes, sostuvo que una buena administración corporativa implica resguardar a la empresa de cualquier daño institucional, especialmente cuando la exposición pública puede afectar su imagen. Aunque nunca fue acusado penalmente, la presión moral derivada de las revelaciones resultó suficiente para precipitar su retiro inmediato y su decisión de no buscar la reelección en la junta directiva.

    Embed - Mandelson y Epstein: el nombramiento que pone en aprietos a Keir Starmer • FRANCE 24 Español

    Documentos, correos y relaciones bajo escrutinio

    La controversia en torno a Pritzker no surgió de manera repentina. Los documentos desclasificados mostraron intercambios de correos electrónicos y contactos personales mantenidos durante años, incluso después de la condena inicial de Epstein en 2008.

    El empresario apareció además en registros asociados al entorno social del financista, lo que intensificó el escrutinio público.

    Este patrón se repitió en numerosos casos, por lo que la investigación puso el foco en posibles delitos y también en las responsabilidades éticas de figuras públicas que continuaron relacionándose con Epstein pese a la gravedad de las acusaciones en su contra.

    La presión mediática y social generó un nuevo estándar reputacional. En muchos casos, la simple continuidad de vínculos personales fue interpretada como un fallo de criterio suficiente para provocar consecuencias políticas o corporativas.

    Embed - Familia real noruega: princesa heredera en los archivos Epstein y Marius Borg juzgado por violación

    El terremoto alcanza al poder económico global

    El impacto del caso también se extendió al corazón del comercio internacional. Uno de los episodios más significativos fue la dimisión del empresario emiratí Ahmed bin Sulayem, director del gigante portuario DP World, una empresa clave en la infraestructura logística mundial. Su salida fue concretada el 13 de febrero.

    La salida del ejecutivo se produjo después de que archivos revelaran cientos de correos electrónicos intercambiados con Epstein durante más de una década. Aunque su aparición en los documentos no constituía prueba de irregularidades, la presión sobre la compañía creció rápidamente.

    Socios financieros comenzaron a reaccionar: la agencia británica de financiación para el desarrollo y uno de los mayores fondos de pensiones de Canadá suspendieron nuevas inversiones en DP World tras conocerse las revelaciones. La empresa, que gestiona terminales portuarias en seis continentes y maneja una parte significativa del comercio global, quedó expuesta a un riesgo reputacional inmediato.

    Los documentos sugerían una relación cercana entre ambos hombres, con intercambios frecuentes sobre viajes, negocios e incluso cuestiones personales. Epstein llegó a describir a Sulayem como uno de sus amigos de mayor confianza, según los correos electrónicos analizados.

    Embed - Archivos Epstein: sombras globales y fisuras en el poder

    La política europea tampoco quedó al margen

    El mundo político europeo también sufrió las consecuencias del caso. En Francia, la dimisión de Jack Lang, histórico exministro de Cultura y presidente del Instituto del Mundo Árabe durante más de una década, simbolizó la profundidad del impacto institucional.

    Lang, una figura central de la política cultural francesa durante más de 45 años, abandonó su cargo tras la divulgación de documentos judiciales en los que su nombre aparecía cientos de veces. El propio dirigente reconoció haber mantenido una relación de amistad con Epstein, aunque aseguró que desconocía la existencia de una red criminal.

    La situación derivó en una investigación judicial por presuntos delitos de fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales relacionados con vínculos financieros con el financista estadounidense. La crisis puso fin abruptamente a una trayectoria política considerada hasta entonces prácticamente intachable.

    El caso obligó además a impulsar reformas institucionales dentro del Instituto del Mundo Árabe, incluyendo auditorías financieras internas y nuevas reglas para prevenir conflictos de intereses.

    Embed - Archivos Epstein: de la familia real británica a la monarquía noruega

    Crisis política en el Reino Unido

    El impacto político del caso Epstein también alcanzó al Reino Unido, donde la controversia por los vínculos entre el exembajador Peter Mandelson y el financista provocó una de las mayores crisis recientes para el gobierno británico.

    La designación diplomática de Mandelson pese a conocerse su relación pasada con Epstein generó una tormenta política que puso en riesgo el liderazgo del primer ministro Keir Starmer. Analistas compararon la situación con algunos de los mayores escándalos políticos británicos del siglo XX, señalando su potencial para desestabilizar al Partido Laborista.

    Según declaraciones de antiguos asesores gubernamentales, la polémica fue considerada incluso más grave que el histórico caso Profumo de los años sesenta, debido a la sensibilidad de la información compartida y las implicaciones políticas del vínculo.

    Embed - Caso Epstein: Departamento de Justicia de EE. UU. publica 3 millones de páginas de archivos

    Un patrón común: reputación, poder y responsabilidad

    A pesar de las diferencias entre los casos, existe un elemento común: la mayoría de las figuras afectadas no enfrentaron cargos penales directos derivados de los documentos. Sin embargo, el costo reputacional resultó suficiente para provocar dimisiones, investigaciones y reestructuraciones institucionales.

    El escándalo puso en el centro del debate la cultura de relaciones informales entre élites económicas y políticas, donde la cercanía social y financiera podía mantenerse incluso después de que surgieran acusaciones graves. La opinión pública comenzó a exigir mayores estándares éticos a líderes empresariales y políticos, transformando la percepción sobre la responsabilidad institucional.

    En este contexto, la aparición de un nombre en los archivos de Epstein dejó de ser un detalle anecdótico para convertirse en un riesgo político y corporativo de alto impacto.

    Y es que uno de los aspectos más significativos del escándalo es su carácter transnacional. Las consecuencias se extendieron desde Estados Unidos hasta Europa y Oriente Medio, afectando empresas logísticas globales, instituciones culturales, gobiernos nacionales y grandes corporaciones hoteleras.

    Con AP, EFE, Reuters y medios locales

    FRANCE24

