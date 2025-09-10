  • Cotizaciones
    Unos 1.500 actores y directores de cine anuncian un boicot a instituciones israelíes

    Cerca de 1.500 profesionales de cine, incluidos Olivia Colman, Javier Bardem y Mark Ruffalo, anunciaron que dejarán de trabajar con instituciones israelíes a las que acusan de estar “implicadas en el genocidio” en Gaza, en una carta publicada en The Guardian

    Entre ellos, Olivia Colman, Javier Bardem o Tilda Swinton.

    FOTO

    Charly Triballeau, Angela Weiss, Tiziana Fabi / AFP / Montage RFI
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “En este momento de crisis, en el que muchos de nuestros gobiernos permiten la masacre en Gaza, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para responder a esta complicidad”, señalan en el texto.

    Entre los firmantes de la misiva hay varios profesionales españoles y latinoamericanos, como el actor hispano-argentino Juan Diego Botto, el director brasileño Fernando Meirelles o el intérprete mexicano Gael García Bernal.

    Este compromiso, impulsado por el grupo Film Workers for Palestine (Trabajadores del cine por Palestina), se inspira en el boicot cultural que tuvo lugar en Sudáfrica durante la época del apartheid, en particular en el movimiento Filmmakers United Against Apartheid (Cineastas Unidos contra el Apartheid).

    Entre los firmantes también están los actores argentinos Cecilia Roth, Nahuel Perez Biscayart y Mercedes Morán, la directora española Isabel Coixet y la actriz española Emma Suárez, entre otros.

    La carta insta a dejar de colaborar con festivales, cines, distribuidoras y productoras que, según los firmantes, son culpables de “exculpar o justificar el genocidio y el apartheid”.

    Los firmantes citan, por ejemplo, el Festival de Cine de Jerusalén o el de documentales Docaviv, que “siguen colaborando con el gobierno israelí”.

    “La gran mayoría de las productoras y distribuidoras cinematográficas israelíes, los agentes de ventas, los cines y otras instituciones cinematográficas nunca han reconocido plenamente los derechos internacionales del pueblo palestino”, denuncian.

    Pese a todo, añaden que “existen algunas entidades cinematográficas israelíes que no son cómplices”, sin nombrarlas.

    El “silencio” sobre el “genocidio” en Gaza

    A fines de agosto, el colectivo de cineastas italianos Venice4Palestine instó a la Mostra de Venecia a “adoptar una posición clara y sin ambigüedades” contra las acciones de Israel, en una carta que reunió 2.000 firmas, según el grupo, entre ellas las de Guillermo del Toro y Ken Loach.

    Meses antes, en Cannes, unas 900 personalidades firmaron un texto para denunciar el “silencio” sobre el “genocidio” en Gaza, incluyendo a la presidenta del jurado, Juliette Binoche, así como a Pedro Almodóvar, Joaquin Phoenix y Susan Sarandon.

    La guerra en la Franja de Gaza se desencadenó por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel, que causó la muerte de 1.219 israelíes, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.

    Las represalias israelíes han provocado al menos 64.368 muertes en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo control de Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

    FUENTE:RFI

