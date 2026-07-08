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    Venezuela: adolescentes y rescatistas, prioridad dos semanas después del terremoto

    Cuando se cumplen este miércoles dos semanas del doble terremoto que azotó Venezuela, principalmente La Guaira, los servicios de emergencia han pasado de la urgencia de rescatar sobrevivientes a la ayuda psicológica, entre otros, para los adolescentes y los rescatistas no profesionales, fuertemente impactados por la catástrofe natural

    Una persona transita frente a un edificio colapsado con los nombres de personas desaparecidas durante el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido el pasado 24 de Junio, este martes en La Guaira (Venezuela).

    Una persona transita frente a un edificio colapsado con los nombres de personas desaparecidas durante el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido el pasado 24 de Junio, este martes en La Guaira (Venezuela).

    FOTO

    EFE/ Xaume Olleros
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Si los primeros días después del doble terremoto del 24 de junio la urgencia era encontrar sobrevivientes entre los escombros, al cabo de dos semanas los equipos de emergencia se concentran en una nueva fase: atender a los afectados. Venezuela centra ahora sus esfuerzos en la ayuda humanitaria para asistir, entre otros, a los más de 14.000 desplazados que se encuentran en 87 campamentos improvisados tras perderlo todo en el seísmo.

    “Vamos a realizar primero que todo un buen análisis de las necesidades junto con las autoridades y otras organizaciones”, explicó a RFI Elena Cáceres, coordinadora de Médicos del Mundo en Venezuela. “Vamos a evaluar lo que se necesita a nivel de servicios de salud, tanto en términos materiales como humanos, porque ha habido una pérdida importante de personal sanitario. Hemos desplegado brigadas móviles de atención que ofrecen, por un lado, atención médica, atención en enfermería y salud sexual y reproductiva, así como atención psicológica. Nos vamos a concentrar especialmente en la atención psicológica con dos ramas: una parte para el cuidado de intervinientes y de todas aquellas personas que han estado en primera línea, expuestas. Me refiero a rescatistas, voluntarios y personal de salud. Y, por otro lado, la atención psicológica individual precisa”, dijo.

    Salud mental, frente prioritario

    Médicos del Mundo se muestra especialmente preocupado por la salud mental, un problema invisible que afecta a las personas que viven una catástrofe como la del doble terremoto en Venezuela, sobre todo a quienes participaron en las labores de rescate y emergencia.

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    “Los rescatistas no profesionales son personas altamente afectadas. Protección Civil también es un colectivo muy afectado. El personal sanitario sufre un desgaste emocional por todo lo que ha tenido que ver operando en primera línea. También hay muchas personas que han sido afectadas por la catástrofe, pero que habían estado ocupadas buscando a sus familiares o intentando organizar espacios para acoger y cuidar a la gente que se quedó sin vivienda. Los adolescentes también se ven afectados, pues ahora deben lidiar, en medio de una edad compleja, con la pérdida de familiares y prácticamente de toda la vida que conocían hasta ahora. Los adolescentes procesan las tragedias y las catástrofes de otra manera. Los efectos más visibles se notarán un poco más adelante, no tanto ahora, porque los adolescentes, al comienzo, muchas veces aportan incluso apoyo”.

    El seísmo que sufrió el país el pasado 24 de junio arrasó ciudades enteras, edificios, hospitales, comisarías y escuelas. En algunas zonas apenas queda nada en pie. Tras la salida de los rescatistas extranjeros, los voluntarios locales se apresuran a recuperar los cuerpos de miles de personas que permanecen bajo los escombros.

    FUENTE:RFI

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