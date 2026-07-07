  • Cotizaciones
    martes 07 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La estrategia de Trump falla en Venezuela

    El régimen socialista respaldado por Estados Unidos ha gestionado pésimamente la respuesta a los terremotos

    Un trabajador pinta tumbas para víctimas no identificadas del terremoto. El desastre ha puesto de manifiesto las deficiencias de la estrategia estadounidense hacia Venezuela.

    Un trabajador pinta tumbas para víctimas no identificadas del terremoto. El desastre ha puesto de manifiesto las deficiencias de la estrategia estadounidense hacia Venezuela.

    FOTO

    Miguel Medina/AFP/Getty Images
    Búsqueda | Financial Times
    Por Financial Times

    Desde que Delcy Rodríguez asumió el liderazgo de Venezuela en enero, tras la incursión estadounidense para capturar al presidente Nicolás Maduro, Donald Trump la ha elogiado sin parar. El presidente de Estados Unidos (EE.UU.) la ha calificado de “persona fantástica” y ha insistido en que Rodríguez —vicepresidenta de Maduro— está realizando un “gran trabajo”.

    Tras dos fuertes terremotos ocurridos el 24 de junio, Trump ha intensificado su apoyo. “Más allá de lo ocurrido anoche, es un país feliz de nuevo”, declaró al día siguiente. Dichos sismos, uno de magnitud 7.2 y el otro de 7.5, devastaron varias ciudades de la costa norte del país y pusieron de manifiesto las deficiencias de la estrategia estadounidense de respaldar a Rodríguez y evitar el debate sobre nuevas elecciones.

    Fue inusual que EE.UU. apoyara a un régimen socialista responsable del espectacular colapso de la economía venezolana y al que, según la opinión generalizada, se le atribuye el fraude en las elecciones de 2024. Esta contradicción se ha hecho aún más evidente tras los terremotos, que han dejado patente la falta de competencia y legitimidad del Estado. Incluso si los objetivos de Washington se limitaran a reactivar la industria petrolera del país —como Trump ha sugerido en ocasiones—, lograrlo resultará difícil bajo la actual estructura política.

    Leé además

    Un familiar de las víctimas gesticula mientras grita mientras los rescatistas y voluntarios trabajan en el lugar del derrumbe de un edificio en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 1 de julio de 2026, tras los dos terremotos del 24 de junio.
    Financial Times

    El sombrío legado del chavismo dificulta la respuesta de Venezuela ante el doble terremoto

    Por  Ana Rodríguez Brazón  y Joe Daniels
    Miembros del sindicato exigen mejores condiciones laborales y elecciones presidenciales durante una protesta en Caracas a principios de junio de 2026.
    Financial Times

    Venezolanos están descontentos con Donald Trump

    Por  Ana Rodríguez Brazón  y Joe Daniels

    Según algunas estimaciones, la economía venezolana se contrajo hasta 75% entre 2013 y 2021, víctima de la mala gestión económica, la corrupción y —especialmente desde 2017— de las severas sanciones estadounidenses. Rodríguez era un miembro clave de la élite chavista responsable de una de las trayectorias económicas más desastrosas de los últimos tiempos para un país que no se encuentra en guerra. Los terremotos del mes pasado también han sido reveladores, ya que han puesto de manifiesto cómo dos décadas de mala gestión han vaciado la capacidad del Estado venezolano.

    Aunque las zonas más afectadas se encuentran en las ciudades cercanas al principal aeropuerto del país y en partes de la capital, los residentes informan que, en algunos casos, pasaron días antes de recibir ayuda efectiva. Los sondeos de opinión muestran que Rodríguez es profundamente impopular entre los venezolanos. En su primera aparición pública en la zona del desastre, fue increpada por supervivientes indignados. En la única rueda de prensa que ha ofrecido desde los terremotos, Rodríguez culpó a los “laboratorios mediáticos” de dar una imagen de caos.

    En un sentido más amplio, el terremoto ha puesto de manifiesto las deficiencias de la estrategia de Washington hacia Venezuela. En enero, el secretario de Estado Marco Rubio esbozó un enfoque de tres etapas: estabilidad, recuperación económica y, sólo entonces, una transición política. Desde entonces, Rubio y otros funcionarios estadounidenses han hablado en términos generales sobre elecciones, pero no han establecido un plazo de tiempo y se han opuesto al regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado.

    Sin embargo, los últimos seis meses han demostrado lo difícil que será orquestar una recuperación económica sostenida sin abordar primero las cuestiones políticas. Muchas empresas están interesadas en invertir en Venezuela, pero gran parte de ellas no quieren hacerlo bajo el régimen actual. La élite chavista que aún dirige Venezuela es la misma que se apropió de los activos de diversas empresas internacionales. No existe Estado de derecho ni confianza en que se respeten los contratos a largo plazo. La amenaza de sanciones sigue pesando sobre la economía venezolana.

    Trump ha dejado claro que promover la democracia no figura entre sus prioridades. Quiere que Venezuela sea un país seguro para que las empresas energéticas estadounidenses inviertan y generen beneficios sustanciales. No obstante, le resultará difícil alcanzar ese objetivo mientras se mantenga la dictadura de Rodríguez. Unas elecciones libres y justas no son un obstáculo para los planes de Trump; al contrario, son la clave para desbloquear una recuperación económica duradera en Venezuela.

    Copyright The Financial Times Limited 2026

    © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.

    Selección semanal
    Sector público

    El Estado sumó en 2025 casi 4.500 vínculos laborales, que llegaron a 318.269

    Por Ismael Grau
    Seguridad Pública

    El gobierno oficializó que la Policía use vehículos militares, aunque aún no especificó cuáles

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Turismo

    Turismo aguarda el aval de otras carteras para remitir la reglamentación de “alquileres turísticos”

    Por Catalina Misson
    Gobierno

    La Rendición de Cuentas plantea obligar a los organismos públicos a presentar un informe anual sobre ciberseguridad

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Marcelo Abdala y Yamandú Orsi en el acto del Día de los Trabajadores de 2026.

    Yamandú Orsi recibirá a dirigentes del PIT-CNT en la Torre Ejecutiva

    Por Redacción Búsqueda
    Daniel Jacques (1957-2026).

    Murió el músico Daniel Jacques, bajista de Los Terapeutas y Traidores

    Por Redacción Búsqueda
    Un trabajador pinta tumbas para víctimas no identificadas del terremoto. El desastre ha puesto de manifiesto las deficiencias de la estrategia estadounidense hacia Venezuela.

    La estrategia de Trump falla en Venezuela

    Por Financial Times
    Sede de la Dirección General Impositiva, en la avenida Daniel Fernández Crespo.

    “Evadir es siempre una mala idea”: el plan de DGI que fija meta de bajar 20% los impagos de IVA e IRAE

    Por Ismael Grau