La estrategia de Trump falla en Venezuela

Un trabajador pinta tumbas para víctimas no identificadas del terremoto. El desastre ha puesto de manifiesto las deficiencias de la estrategia estadounidense hacia Venezuela.

Desde que Delcy Rodríguez asumió el liderazgo de Venezuela en enero, tras la incursión estadounidense para capturar al presidente Nicolás Maduro, Donald Trump la ha elogiado sin parar. El presidente de Estados Unidos (EE.UU.) la ha calificado de “persona fantástica” y ha insistido en que Rodríguez —vicepresidenta de Maduro— está realizando un “gran trabajo”.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Tras dos fuertes terremotos ocurridos el 24 de junio, Trump ha intensificado su apoyo. “Más allá de lo ocurrido anoche, es un país feliz de nuevo”, declaró al día siguiente. Dichos sismos, uno de magnitud 7.2 y el otro de 7.5, devastaron varias ciudades de la costa norte del país y pusieron de manifiesto las deficiencias de la estrategia estadounidense de respaldar a Rodríguez y evitar el debate sobre nuevas elecciones.

Fue inusual que EE.UU. apoyara a un régimen socialista responsable del espectacular colapso de la economía venezolana y al que, según la opinión generalizada, se le atribuye el fraude en las elecciones de 2024. Esta contradicción se ha hecho aún más evidente tras los terremotos, que han dejado patente la falta de competencia y legitimidad del Estado. Incluso si los objetivos de Washington se limitaran a reactivar la industria petrolera del país —como Trump ha sugerido en ocasiones—, lograrlo resultará difícil bajo la actual estructura política.

Según algunas estimaciones, la economía venezolana se contrajo hasta 75% entre 2013 y 2021, víctima de la mala gestión económica, la corrupción y —especialmente desde 2017— de las severas sanciones estadounidenses. Rodríguez era un miembro clave de la élite chavista responsable de una de las trayectorias económicas más desastrosas de los últimos tiempos para un país que no se encuentra en guerra. Los terremotos del mes pasado también han sido reveladores, ya que han puesto de manifiesto cómo dos décadas de mala gestión han vaciado la capacidad del Estado venezolano.

Aunque las zonas más afectadas se encuentran en las ciudades cercanas al principal aeropuerto del país y en partes de la capital, los residentes informan que, en algunos casos, pasaron días antes de recibir ayuda efectiva. Los sondeos de opinión muestran que Rodríguez es profundamente impopular entre los venezolanos. En su primera aparición pública en la zona del desastre, fue increpada por supervivientes indignados. En la única rueda de prensa que ha ofrecido desde los terremotos, Rodríguez culpó a los “laboratorios mediáticos” de dar una imagen de caos.