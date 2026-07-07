  • Cotizaciones
    martes 07 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Venezuela: tras los terremotos, la vida vuelve a la normalidad bajo la sombra de la crisis económica

    En Venezuela, tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, los habitantes vuelven al trabajo. La catástrofe supone un nuevo golpe económico. En Caracas, los daños materiales obligan a la población a tomar decisiones imposibles. Aunque el Estado se hace cargo en ocasiones de las obras de mayor envergadura, las reparaciones más pequeñas recaen sobre los particulares, en un país asfixiado por la hiperinflación

    Personas hacen fila para recibir donaciones en La Guaira (Venezuela).

    Personas hacen fila para recibir donaciones en La Guaira (Venezuela).

    FOTO

    EFE/ Ronald Peña R
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Los clientes y el personal de este restaurante de Caracas intentan recuperar una apariencia de normalidad. Tras el doble terremoto del 24 de junio, la preocupación también es de carácter económico: ¿cómo financiar las reparaciones en casa?

    Gaetano Tancredi lleva trabajando aquí de camarero desde los 20 años. Ahora tiene 80, pero para él ni se plantea dejar de trabajar. Su pensión no le bastaría.

    “Se han desprendido las baldosas de la cocina y del baño”, explica Gaetano. “Hay que volver a enlucir una pared. Los ingenieros nos han dicho que hay que reforzar dos columnas del edificio. Eso supondrá un coste de entre 7.000 y 8.000 dólares”, detalla.

    Leé además

    Un trabajador pinta tumbas para víctimas no identificadas del terremoto. El desastre ha puesto de manifiesto las deficiencias de la estrategia estadounidense hacia Venezuela.
    Financial Times

    La estrategia de Trump falla en Venezuela
    Un rescatista realiza labores de búsqueda en una zona un afectada por el doble terremoto del 24 de junio, este viernes, en Caraballeda, La Guaira (Venezuela).
    Video
    Venezuela

    Informe denuncia inacción del gobierno venezolano tras doble sismo en Venezuela; Delcy Rodríguez defiende su gestión

    Daños a cargo de los particulares

    El Estado ha enviado expertos para poner en condiciones de seguridad los edificios dañados. Pero los daños más leves corren a cargo de los particulares.

    Florani Torin ha salido a manifestarse a las calles de Caracas. Su pensión de 130 bolívares ya solo vale 20 céntimos de dólar. “El dólar sube cada día. Vivo gracias a mis hijos, y nos cuesta mucho salir adelante. Soy asmática. Me trato con jugo de caña porque el Ventolin cuesta 5.000 bolívares”, cuenta.

    En Venezuela, la cesta de la compra mensual se estima en 770 dólares, tres veces el salario medio.

    Mélissa Barra y Jad El Khoury, enviados en Caracas

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Sector público

    El Estado sumó en 2025 casi 4.500 vínculos laborales, que llegaron a 318.269

    Por Ismael Grau
    Seguridad Pública

    El gobierno oficializó que la Policía use vehículos militares, aunque aún no especificó cuáles

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Turismo

    Turismo aguarda el aval de otras carteras para remitir la reglamentación de “alquileres turísticos”

    Por Catalina Misson
    Gobierno

    La Rendición de Cuentas plantea obligar a los organismos públicos a presentar un informe anual sobre ciberseguridad

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Marcelo Abdala y Yamandú Orsi en el acto del Día de los Trabajadores de 2026.

    Yamandú Orsi recibirá a dirigentes del PIT-CNT en la Torre Ejecutiva

    Por Redacción Búsqueda
    Un trabajador pinta tumbas para víctimas no identificadas del terremoto. El desastre ha puesto de manifiesto las deficiencias de la estrategia estadounidense hacia Venezuela.

    La estrategia de Trump falla en Venezuela

    Por Financial Times
    Sede de la Dirección General Impositiva, en la avenida Daniel Fernández Crespo.

    “Evadir es siempre una mala idea”: el plan de DGI que fija meta de bajar 20% los impagos de IVA e IRAE

    Por Ismael Grau
    La Junta Nacional de Drogas quiere trabajar más cerca de la Policía Nacional en el combate contra grupos locales que comercializan droga. 

    La Junta Nacional de Drogas busca colocarse al frente de la lucha contra las organizaciones criminales

    Por Juan Francisco Pittaluga