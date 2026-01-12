  • Cotizaciones
    Venezuela anuncia 116 excarcelaciones de presos políticos en medio de la crisis con Estados Unidos

    Venezuela anunció el lunes la excarcelación de 116 presos políticos dentro de un lento proceso de liberaciones anunciado la semana pasada, tras el bombardeo de Estados Unidos y la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro

    Unos familiares de presos políticos esperan el 11 de enero de 2026 en el exterior de la cárcel El Rodeo I, en Guatire, a unos 30 kilómetros al este de Caracas.

    FOTO

    Pedro Mattey / AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La oposición y oenegés especializadas reportan no obstante cifras inferiores. Los familiares permanecen angustiados día y noche frente a las cárceles con la esperanza de estar entre los beneficiados.

    El ministerio del Servicio Penitenciario informó en un comunicado que “estas medidas han beneficiado a personas privadas (de libertad) por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación”.

    La ONG Foro Penal reportó que durante la madrugada de este lunes hubo 24 liberaciones, entre estas las de dos italianos. La oposición informó la excarcelación de un dirigente juvenil.

    “Recibo con alegría y satisfacción la liberación de los connacionales Alberto Trentini y Mario Burlò, que se encuentran seguros en la embajada de Italia en Caracas. Hablé con ellos y un avión partió ya desde Roma para traerlos de vuelta a casa”, celebró en X la primera ministra, Girogia Meloni, al agradecer al gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez.

    Un policía arrestado en diciembre bajo cargos de traición a la patria murió el sábado bajo custodia.

    Grupos de derechos humanos estiman que hay entre 800 y 1.200 presos por razones políticas en Venezuela.

    Las liberaciones fueron anunciadas el jueves pasado bajo presión del presidente Donald Trump, que asegura estar “a cargo” del país tras deponer a Maduro.

    Trump celebró el proceso de liberaciones “a lo grande”.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

