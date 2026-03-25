  • Cotizaciones
    miércoles 25 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Delcy Rodríguez destituye al embajador ante la ONU nombrado por Maduro

    La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó al embajador venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas, quien ocupó el cargo por casi 10 años

    Samuel Moncada.

    Samuel Moncada.

    FOTO

    EFE

    Samuel Moncada, designado por el depuesto Nicolás Maduro, se desempeñó como representante permanente del país ante la ONU desde 2017. Según informó la mandataria, pasará a cumplir "nuevas tareas internacionales", aunque no especificó su próximo destino.

    A través de un mensaje en Telegram, Rodríguez informó que nombró en su lugar a Coromoto Godoy, hasta ahora ministra de Comercio Exterior.

    Leé además

    Unos familiares de presos políticos esperan el 11 de enero de 2026 en el exterior de la cárcel El Rodeo I, en Guatire, a unos 30 kilómetros al este de Caracas.
    Video
    Derechos humanos

    Venezuela mantiene más de 500 presos políticos pese al proceso de amnistía
    Delcy Rodríguez y Vladimir Padrino.
    Video
    Venezuela

    Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino tras más de una década como ministro de Defensa de Venezuela

    Rodríguez dijo confiar “en su amplia trayectoria diplomática para consolidar nuestra presencia en el sistema de Naciones Unidas y defender los intereses del país”.

    El ministerio de Comercio Exterior será asumido por el economista Johann Álvarez Márquez, cuya gestión será “fundamental para el desarrollo de una economía productiva y diversificada”, con el objetivo de impulsar el posicionamiento de Venezuela en los mercados internacionales, según la presidenta.

    El gobierno interino ya suma unos 15 cambios en el gabinete ministerial desde enero, entre los que destaca la salida de Vladimir Padrino de la cartera de Defensa, y la destitución de Álex Saab como ministro de Industrias, acusado de ser testaferro del presidente depuesto.

    Rodríguez, que era vicepresidenta del país, asumió el poder tras la captura de Maduro en una intervención estadounidense, y desde entonces ha promovido reformas económicas para una mayor apertura al capital privado e impulsó una ley de amnistía.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Intendencia de Montevideo

    IM implementará “planes ovinos” para jóvenes ante dificultades para mantener su producción en Montevideo Rural

    Sistema educativo

    Uruguay logró universalizar la educación media básica en 2024, pero empeoró en inequidad y segregación

    Por Redacción Búsqueda
    Desigualdades de género

    Violencia política afectó a ocho de cada 10 mujeres en la última campaña; expertas advierten que partidos políticos no facilitan denuncias

    Por Lucía Cuberos
    Ministerio de Economía

    Empresariado siente alivio con anuncios de Oddone, pero pide cambios más profundos

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Ambiente.

    Solo tres de 4.600 denuncias ambientales derivaron en expedientes de sanción entre 2023 y 2025

    Por Lucía Cuberos
    Megaestafa desde el piso 29: el centro de llamadas que desde Colombia engaña a ciudadanos de Uruguay y la región
    Video

    Megaestafa desde el piso 29: el centro de llamadas que desde Colombia engaña a ciudadanos de Uruguay y la región

    Por  Guillermo Draper,  Federica Ham  y Hugo Cárdenas
    Módulo 2 de la cárcel de Santiago Vázquez (antiguo Comcar).

    Tribunales de Apelaciones mantienen criterios dispares de reducción de pena en condenas por acuerdos abreviados

    Por Macarena Saavedra
    Parque de los Derechos de los Niños (Franklin D. Roosevelt).

    Ocho planes por el día ideales para disfrutar en familia en Semana de Turismo

    // Leer el objeto desde localStorage