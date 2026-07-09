  • Cotizaciones
    jueves 09 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Terremotos en Venezuela: Delcy Rodríguez pide al rey de Inglaterra liberar el oro venezolano

    La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este miércoles al rey Carlos III que sea “liberado” el oro de las reservas internacionales de este país que se encuentra “retenido” en el Banco de Inglaterra para atender a los afectados por el doble terremoto

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una rueda de prensa tras los terremotos.

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una rueda de prensa tras los terremotos.

    FOTO

    EFE/ Iván Cárdenas
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    En el Banco de Inglaterra hay depositados lingotes de oro de Venezuela, valorados en 1.900 millones de dólares, cuyo control la justicia británica rechazó ceder al entonces gobierno de Nicolás Maduro, por considerarlo ilegítimo.

    “He decidido enviar una carta al rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo. Es para atender las consecuencias del sismo” del 24 de junio, declaró sin embargo la presidenta interina Delcy Rodríguez el miércoles.

    Rodríguez refirió también que conversó con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, para insistir en obtener recursos de ese ente: “Sostuve una llamada con la directora del Fondo Monetario Internacional, a la que agradezco su atención, su comprensión, para liberar recursos bloqueados de Venezuela que están en el Fondo Monetario”, dijo.

    Leé además

    Integrantes de la Protección Civil de Venezuela buscan cuerpos entre los escombros de edificios destruidos por los terremotos en Venezuela, este miércoles, en Catia La Mar, La Guaira (Venezuela).
    Video
    Venezuela

    La reconstrucción: a dos semanas del doblete sísmico, Venezuela busca opciones para resurgir
    Una persona transita frente a un edificio colapsado con los nombres de personas desaparecidas durante el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido el pasado 24 de Junio, este martes en La Guaira (Venezuela).
    Video
    Venezuela

    Venezuela: adolescentes y rescatistas, prioridad dos semanas después del terremoto

    Venezuela tiene en el Fondo 3.568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen a 5.100 millones de dólares, aproximadamente, los cuales fueron bloqueados por el no reconocimiento del FMI a Maduro como presidente.

    Liberar activos congelados

    El canciller Yván Gil había pedido más temprano este miércoles que se liberen los recursos de Venezuela “bloqueados” en el extranjero para ayudar a recaudar fondos para la recuperación del país tras los terremotos.

    “Queremos hacer una llamado a todos los países que aún tienen bloqueados fondos que pertenecen a Venezuela a que iniciemos un plan de liberación de estos fondos y que podamos utilizar en la recuperación”, dijo Gil en una reunión virtual con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). “Tenemos en distintas partes del mundo cuentas que pertenecen al Estado venezolano que han sido congeladas producto de sanciones ilegales”, esgrimió.

    Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de la ayuda de emergencia, se encuentra actualmente en Venezuela y se ha reunido con las autoridades del país.

    La ONU hizo un llamado urgente este miércoles para recaudar 296 millones de dólares para destinarlos a operaciones de ayuda tras los terremotos: “Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas en este momento, durante un periodo de seis meses. Es un plan con plazos concretos”, afirmó Fletcher.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Desarrollo

    La estrategia con el BID para Uruguay: del país con “potencial desaprovechado” a ser “hub” de innovación

    Por Ismael Grau
    Impuestos

    “Evadir es siempre una mala idea”: el plan de DGI que fija meta de bajar 20% los impagos de IVA e IRAE

    Por Ismael Grau
    Cirugía

    Volver a vivir con aire: salteña de 34 años protagonizó paso clave para que Uruguay pueda hacer trasplantes de pulmón

    Por Leonel García
    Finanzas públicas

    Consejo reitera advertencias al MEF y señala proyecciones “optimistas” y riesgo de “fatiga” fiscal

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El ministro Gabriel Oddone durante la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

    El gobierno inicia la defensa de la Rendición de Cuentas mientras atiende varios frentes problemáticos

    Por Redacción Búsqueda
    Luis Lacalle Pou y varios dirigentes durante la última convención del Partido Nacional 

    Lacalle Pou reunió a sus principales dirigentes, preocupado por la conducción del partido y el trabajo de la militancia

    Por Federico Castillo
    Yamandú Orsi y Alejandro Sánchez durante un Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva.

    El gobierno trabaja en en un mapeo que muestre el impacto de sus planes en el territorio

    Por Santiago Sánchez
    El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

    Impuestos: el gobierno resignó casi US$ 5.900 millones en 2025, un 6,9% del PIB, en ventajas fiscales

    Por Redacción Búsqueda