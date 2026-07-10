  • Cotizaciones
    viernes 10 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Terremotos en Venezuela: Se teme una crisis sanitaria mientras sube la cifra de muertos

    El balance por el potente doble sismo que sacudió Venezuela hace dos semanas subió a al menos 3.889 muertos, según un parte oficial del gobierno. Muchos cadáveres siguen bajo los escombros y mientras se organiza la atención médica surgen temores a una crisis sanitaria

    Fotografía de maquinaria pesada retirando este jueves escombros de un edificio afectado por el doble terremoto en Caracas (Venezuela).

    Fotografía de maquinaria pesada retirando este jueves escombros de un edificio afectado por el doble terremoto en Caracas (Venezuela).

    FOTO

    EFE/ Ronald Peña R
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Maribel Sánchez, cirujana estética de Caracas, abandonó su clínica tras los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. Ahora, todos los días se desplaza a un barrio donde se han derrumbado varios rascacielos para atender a los supervivientes. “Tienes la tensión un poco alta... ¡Búscame el Captopril, entre los antihipertensivos!”, exclama.

    “Es cierto que hay muchos hospitales de campaña que lo tienen todo. Pero la gente no va a abandonar los lugares donde vive; tienen a sus seres queridos enterrados bajo los escombros. Así que, o vamos nosotros, los médicos, al lugar, o los pacientes sufren una descompensación”, constata.

    El maletero del 4x4 de Maribel Sánchez se ha convertido en una farmacia. Al su lado, ha colocado una mesa de plástico y dos taburetes en los que se turnan los pacientes. Las necesidades son enormes para todas las familias que ahora organizan su vida en la calle, frente a las ruinas.

    Leé además

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una rueda de prensa tras los terremotos.
    Video
    Venezuela

    Terremotos en Venezuela: Delcy Rodríguez pide al rey de Inglaterra liberar el oro venezolano
    Integrantes de la Protección Civil de Venezuela buscan cuerpos entre los escombros de edificios destruidos por los terremotos en Venezuela, este miércoles, en Catia La Mar, La Guaira (Venezuela).
    Video
    Venezuela

    La reconstrucción: a dos semanas del doblete sísmico, Venezuela busca opciones para resurgir

    “Hoy, por ejemplo, hemos atendido a pacientes deshidratados, extremadamente debilitados, pero también con problemas cutáneos relacionados con el sol o la sarna, debido a las condiciones en las que vive la gente o a la ropa que les han dado”, describe.

    Aunque la solidaridad de los venezolanos compensa por el momento la ausencia del Estado, Maribel Sánchez y todos los voluntarios tendrán que volver pronto a su vida cotidiana.

    Temores a una crisis sanitaria

    La mitad de los profesionales del sector sanitario en La Guaira, el estado más afectado por los sismos en Venezuela, fueron directamente impactados, declaró este jueves Armando de Negri, el responsable interino de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Venezuela.

    “Más o menos un 50% fueron afectados, y una proporción todavía no precisa están desaparecidos, fallecidos o heridos”, precisó, agregando que esa parte de la fuerza sanitaria no operativa “está siendo cubierta por cooperación internacional”.

    La organización panamericana pidió la semana pasada a la comunidad internacional una aportación extraordinaria de 24 millones de dólares para enfrentar las necesidades más urgentes en los próximos seis meses. De esa cantidad, aproximadamente nueve millones de dólares van a ser aportados próximamente por la ONU, la OMS o países como Canadá y España, añadió en la rueda de prensa el director de emergencias sanitarias de la OPS, Ciro Ugarte.

    La situación sanitaria era ya grave antes de los dos sismos, explicó Ugarte: “La situación previa a los sismos, por la afectación de los sistemas y servicios de salud en Venezuela y la migración de decenas de miles de profesionales de la salud en los últimos años, ha empeorado significativamente luego de los terremotos”, indicó.

    “La emergencia sanitaria está lejos de haber terminado. La respuesta está entrando ahora en una nueva fase, igualmente crítica, centrada en la estabilización”, añadió el director de la organización, Jarvas Barbosa.

    Alice Campaignolle, RFI en Caracas, y AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Desarrollo

    La estrategia con el BID para Uruguay: del país con “potencial desaprovechado” a ser “hub” de innovación

    Por Ismael Grau
    Impuestos

    “Evadir es siempre una mala idea”: el plan de DGI que fija meta de bajar 20% los impagos de IVA e IRAE

    Por Ismael Grau
    Cirugía

    Volver a vivir con aire: salteña de 34 años protagonizó paso clave para que Uruguay pueda hacer trasplantes de pulmón

    Por Leonel García
    Finanzas públicas

    Consejo reitera advertencias al MEF y señala proyecciones “optimistas” y riesgo de “fatiga” fiscal

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Luis Lacalle Pou.

    Reaparición pública de Lacalle Pou genera expectativa entre los blancos, que esperan un discurso de “estadista”

    Por Federico Castillo
    Yamandú Orsi en la inauguración de la Escuela Técnica de El Pinar.

    En el oficialismo minimizan deudas de Orsi aunque reconocen preocupación por no lograr dominar la agenda

    Por Santiago Sánchez
    Conferencia de prensa de la Coalición Republicana para anunciar su posición ante el proyecto de Rendición de Cuentas, jueves 9.
    Video

    Coalición republicana resolvió no votar en general el proyecto de Rendición de Cuentas: “Ha sido un mal gobierno”

    Por Redacción Búsqueda
    Los futbolistas de la selección de Uruguay cantan el himno previo a su partido con España por la última fecha del grupo H del Mundial. 

    Los jugadores de la selección uruguaya recibirán alrededor de US$ 5 millones por participar del Mundial 2026

    Por Juan Francisco Pittaluga