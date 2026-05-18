Venezuela entrega a Estados Unidos a Alex Saab, considerado testaferro de Maduro

El exfuncionario Alex Saab, un empresario colombiano-venezolano y aliado del expresidente Nicolás Maduro, fue deportado a Estados Unidos (EE.UU.), informó el sábado la agencia de migración venezolana (Saime).

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El colombiano aterrizó este sábado en un aeropuerto de Miami tras haber sido deportado.

Embed - Informe desde Caracas: Alex Saab será llevado a EE. UU. en medio de acusaciones de corrupción

Saab fue detenido en Caracas en febrero durante una operación conjunta de las autoridades estadounidenses y venezolanas, según informó en su momento un funcionario de las fuerzas del orden estadounidenses.

Saab, de origen colombiano, había sido detenido previamente en Cabo Verde en 2020 y en EE.UU. por cargos de soborno. Se le concedió el indulto en 2023 a cambio de la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

“La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”, señaló el Saime en un comunicado.

Añadió que la deportación tuvo lugar este sábado “en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”.

En marzo pasado, el diario The New York Times indicó que el gobierno de Donald Trump negociaba la extradición de Saab, aliado clave de Maduro, y que retornó a Venezuela en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros en la Administración de Joe Biden.

Fiscales estadounidenses presentaron en enero una acusación por corrupción contra Saab en Miami (Florida), poco después de que EE.UU. atacara Venezuela y capturara a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Estos fueron llevados a Nueva York para afrontar cargos por narcotráfico.

El empresario colombiano, que fue catalogado en 2020 como un diplomático por el gobierno de Maduro, fue recibido en diciembre de 2023 como un héroe en Venezuela y designado en enero de 2024 por Maduro como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).

Maduro dijo en ese entonces que desde ese cargo Saab traería inversiones al país petrolero.

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En octubre de 2024, Saab fue designado ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido por Delcy Rodríguez, que fusionó esa cartera de Estado con la de Comercio Nacional para crear una "nueva instancia" que encomendó al ministro Luis Antonio Villegas.

La decisión fue adoptada por la mandataria encargada dos semanas después del ataque de Estados Unidos a Caracas y tres regiones cercanas, que terminó con la captura del mandatario.

Saab, de 54 años y amigo personal de Maduro, lleva años acusado en EE.UU. de haberse enriquecido de forma ilícita mediante contratos gubernamentales y de haber actuado como testaferro del líder chavista.

Con AP, Reuters y EFE

FUENTE:FRANCE24