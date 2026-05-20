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    Uruguay expresa “preocupación” por la crisis en Bolivia y pide cuidar la institucionalidad

    El gobierno planteó su “solidaridad” con el gobierno de Rodrigo Paz y con su “pueblo”, mientras que el PIT-CNT acusó al presidente boliviano de seguir un camino de “autoritarismo” y “decadencia democrática”

    Protestas Bolivia copy

    El gobierno de Uruguay expresó en la Organización de Estados Americanos (OEA) su “solidaridad” con las autoridades de Bolivia frente a la escalada de protestas sociales y violencia en las calles de ese país. La postura uruguaya incluyó un llamado a todos los autores a “respetar la voluntad popular” y “generar sólidos mecanismos de diálogo” que permitan bajar la tensión.

    La posición del gobierno de Yamandú Orsi fue transmitida este miércoles 20 por el representante de Uruguay, Edison Lanza, en la sesión del Consejo Permanente de la OEA. Un día antes, el PIT-CNT emitió una postura más crítica con las autoridades bolivianas, a las que acusa de empobrecer a sus ciudadanos e ir camino al “autoritarismo y la decadencia democrática”.

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    Lanza comenzó su intervención en Washington D.C. diciendo que el gobierno seguía “con atención y preocupación la situación” que atraviesa Bolivia. Además, marcó el “firme compromiso” uruguayo “con el respeto de la institucionalidad democrática, el orden constitucional establecido legítimamente en el país, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos”.

    El representante uruguayo expresó la “solidaridad” con las autoridades “y con el pueblo boliviano”. Recordó que en Bolivia hubo elecciones el 19 de octubre de 2025, en las que fue elegido “de manera legítima” el presidente Rodrigo Paz Pereira, y añadió que una misión de la OEA constató que esos comicios ”se desarrollaron con normalidad”.

    A seis meses de asumir, el gobierno de Paz Pereira enfrenta duras manifestaciones, lideradas por grupos de campesinos y trabajadores organizados. Los principales reclamos surgen ante medidas económicas dispuestas por las autoridades y en algunos casos incluye el pedido de renuncia del mandatario. Los bloqueos de rutas han impactado en la distribución de combustibles, alimentos y medicamentos.

    El gobierno boliviano acusa al expresidente Evo Morales de estar detrás de las movilizaciones, lo que el dirigente rechazó.

    Lanza dijo que Uruguay hacía un llamado “a todos los actores a respetar la voluntad popular, como pilar esencial para la convivencia pacífica y el fortalecimiento de las instituciones”. El representante y exrelator especial para la Libertad de Expresión de la OEA añadió que “la protesta pacífica es un derecho que el Estado debe respetar y garantizar, pero este debe ser compatible con la situación del resto de la población y la preservación del orden democrático”.

    Edison-Lanza-OEA
    Edison Lanza durante su intervención en la OEA, en Washington.

    Edison Lanza durante su intervención en la OEA, en Washington.

    “Alentamos al gobierno y a todos los actores políticos y sociales a generar sólidos mecanismos de diálogo, reconciliación nacional, entendimiento y cooperación, con el objetivo de promover soluciones consensuadas que contribuyan a superar las dificultades económicas y sociales que enfrenta el pueblo boliviano”, añadió. Lanza manifestó que Uruguay está dispuesto a “acompañar” esfuerzos orientados a “preservar la estabilidad y defender la institucionalidad democrática en el país, sobre la base del pleno respeto de los derechos humanos de los y las bolivianas”.

    La Cancillería emitió un comunicado más tarde en el que aseguró que Uruguay “continuará brindando su apoyo” a Bolivia “tanto a nivel bilateral, como a través de un rol constructivo en el marco de los distintos foros regionales que comparte con Bolivia, tales como el Mercosur y la Celac”.

    La postura del PIT-CNT

    Un día antes de la discusión en la OEA sobre la crisis en Bolivia, el PIT-CNT emitió una declaración “ante la grave crisis social y política” en ese país. Apuntó sus críticas directo al presidente Paz Pereira por “la escalada de violencia que viene aplicando” su gobierno.

    El PIT-CNT respaldó el trabajo de la Central Obrera Boliviana y de otros movimientos sociales que están “movilizados en legítima defensa de sus derechos”. Aseguró que las manifestaciones son una respuesta a “la imposición de un paquete de medidas de privatización y empobrecimiento social”, un “camino que lleva al gobierno de Bolivia directo al autoritarismo y la decadencia democrática”.

    La central sindical uruguaya denunció la “eliminación de programas y subsidios sociales, el desmantelamiento de los derechos laborales, así como la mercantilización de la tierra y la entrega de recursos estratégicos a transnacionales, (que) atentan directamente contra la soberanía y la calidad de vida de las mayorías sociales”. Además, acusó al gobierno de Paz Pereira de militarizar el conflicto y perseguir a dirigentes sociales que “encabezan la heroica lucha popular”.

    Para el PIT-CNT, el “único camino viable” para recuperar la estabilidad en Bolivia es instalar una mesa de negociación que tome en cuenta las 100 demandas presentadas por los trabajadores.

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