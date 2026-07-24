Terremotos en Venezuela: Banco Mundial calcula el costo de los daños en 19 500 millones dólares

El Banco Mundial estimó el jueves que los devastadores terremotos que azotaron Venezuela el mes pasado provocaron unos 19 500 millones de dólares en daños físicos directos, y sugirió una alianza pública y privada para afrontar la reconstrucción. La ONU había establecido una cifra mucho más elevada que alcanzaba los 37 000 millones de dólares

Rescatistas buscan víctimas en una zona de edificios afectados por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 de hace un mes en Venezuela, jueves 23 de julio de 2026 en Caraballeda (Venezuela).

Según esta primera evaluación rápida del Banco, los daños a las viviendas representaron casi la mitad del total, con 9.300 millones de dólares, mientras que los edificios no residenciales sufrieron pérdidas por 5.000 millones de dólares y la infraestructura enfrentó un total de 5.200 millones de dólares en pérdidas.

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Al menos 5.398 personas murieron a causa de los terremotos del 24 de junio, según un recuento oficial, y cientos de edificios quedaron destruidos. Los estados de La Guaira y Distrito Capital fueron los más impactados, con el 47% del total de daños detectados, seguidos de Miranda y Carabobo.

Al menos 16.740 personas resultaron heridas, y estimaciones extraoficiales sitúan el número de desaparecidos todavía en miles. Las Naciones Unidas calculan que más de un millón de personas necesitan ayuda humanitaria inmediata. En su primer análisis de daños, una semana tras los sismos, la ONU había proporcionado una cifra mucho más elevada: 37.000 millones de dólares.

Una década de daños La evaluación calcula que el ritmo de la reconstrucción será “un factor decisivo para moldear la recuperación económica del país y sus resultados sociales”.

El desastre afectará a los niveles de productividad, consumo y el crecimiento del PIB de Venezuela durante la próxima década, alertó la entidad con sede en Washington. “Estos impactos pueden mitigarse ampliando la inversión pública y privada para acelerar la reconstrucción” sugieren los expertos.