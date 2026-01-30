Venezuela flexibiliza y abre su industria petrolera a capitales privados

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, con el respaldo de la oposición, la reforma a la ley petrolera que abre la industria completamente a las inversiones privadas, en línea con los intereses de Estados Unidos por operar en el país tras derrocar a Nicolás Maduro. La reforma aprobada echa por tierra el modelo impulsado por Hugo Chávez

Delcy Rodríguez reacciona al ser recibida por simpatizantes durante una manifestación en Caracas (Venezuela), 29 de enero de 2026.

Mayor participación de operadores privados, capacidad para que vendan petróleo directamente, flexibilización fiscal y abolición del control parlamentario son los pilares de la reforma de la Ley de Hidrocarburos que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó con respaldo de la oposición este jueves.

La reforma petrolera deja atrás las características de la norma impulsada por Hugo Chávez en 2006 y abre la industria venezolana a los capitales privados nacionales y extranjeros que pagarán menos impuestos y dejarán menos regalías mientras podrán comercializar hidrocarburos de manera directa. Incluso en empresas mixtas, los socios minoritarios no estatales podrán tener el control operativo y de gestión.

Embed - Informe desde Caracas: Venezuela aprueba reforma de ley de hidrocarburos • FRANCE 24 Español La oposición propuso incorporar mecanismos de transparencia, pero fueron mayormente rechazados por el bloque oficialista.

La nueva ley de hidrocarburos llegó al parlamento contando ya con el visto bueno de Estados Unidos (EE.UU.) que ha exigido cambios legales para abrir la industria energética venezolana a empresas norteamericanas, después de la captura de Nicolás Maduro y de que Donald Trump insistiera en que la Casa Blanca controla el país latinoamericano.

A las afueras del parlamento una multitud oficialista se concentró para respaldar la discusión, y la presidenta encargada Delcy Rodríguez recibió un poco más tarde el instrumento para firmar su ejecútese.