‘Volver a donde nacen las canciones’: el español Muerdo cantará por tercera vez en Montevideo

“Es lamentable que la izquierda global no condene de una manera más enérgica dictaduras como las de Cuba, Venezuela e Irán”, dice el cantautor, de fuerte impronta política y social, que inicia en Montevideo una gira que lo llevará también por Argentina, Chile y Colombia

Se llama Pascual Cantero, nació hace 37 años en Murcia, España, vive en Madrid y se ha hecho conocer en la escena musical como Muerdo. El cantautor, también guitarrista y tecladista, actuará por tercera vez en Uruguay, el jueves 19 en Montevideo Music Box, en el marco de una gira por varios países de Sudamérica, en la que presentará su nuevo concierto Volver a donde nacen las canciones (entradas en redtickets.uy de $ 1.180 a $ 2.780). En 2019 cantó en Sala del Museo y en 2024 en Medio y Medio.

En sus 15 años de carrera, en la que lleva ocho discos publicados, el español ha construido un fuerte arraigo en la escena argentina, donde actúa casi todos los años. En esta gira, además de Uruguay, Chile y Colombia, se presentará en cinco ciudades argentinas. Se trata de un concierto íntimo, en el que Muerdo estará acompañado por dos músicos todoterreno, el español Álvaro Rey y el argentino Julián Amos, quienes se encargan de las guitarras, los teclados y la percusión. El repertorio recorrerá toda la discografía, desde Flores entre el acero (2011) a Sinvergüenza (2024) y tiene la singularidad de que su público eligió gran parte de las canciones mediante una consulta que el músico hizo en sus redes durante las últimas semanas. “Es un gran placer y una gran alegría volver a Sudamérica”, dijo el murciano a Búsqueda, pocos días antes de subirse al avión para venir a Montevideo. Sobre este criterio participativo de diseñar el repertorio, afirmó: “Me pareció una linda manera de romper la cuarta pared (ríe) y también una forma de que la gente vaya preparada para lo que va a escuchar”.

El asunto que abrió la charla fue su más reciente publicación: una versión del tango Cambalache, que en pocos años llegará al centenario y que sigue resonando en el presente. El escucha argentino o uruguayo tal vez dirá “¿otra vez Cambalache?”. Y Muerdo, un artista sumamente político en sus letras, responde: “Sí, otra vez Cambalache”. Así lo fundamenta: “Esa canción sigue plenamente vigente. Es triste y lamentable que un siglo después de hecha siga teniendo toda su actualidad, pero lo cierto es que la humanidad siempre vuelve a ese caos, a esa desmemoria, a esas bajezas y a esa inversión de los valores de los que habla Discépolo. Y bueno, la hemos hecho desde nuestro lugar, y teniendo en cuenta que acá en Europa no es una canción tan conocida. La estamos acercando a un público joven que la está conociendo y no dice ‘otra vez Cambalache’”.

Embed - Diego Guerrero & Muerdo - Videoclip Oficial - "Cambalache" La versión es muy diferente al tango original, tan diferente como aquella legendaria que Los Estómagos publicaron en 1985, en un furibundo punk rock. El Cambalache de Muerdo fusiona bolero, danzón y chachachá, una sonoridad vinculada a la música cubana de los años 50, con una nítida impronta vocal flamenca, acentuada en la voz del cantaor Diego Guerrero. A lo largo de su obra, Muerdo es afín a la crítica política y social, por lo general dirigida al poder económico y político global; del mismo modo, suele pegarle por izquierda a la intelectualidad progresista, a la que le señala cierta hipocresía y falta de compromiso social genuino. “Creo que hay que repartir para todos lados y que hay que incomodar también a los que están en su pequeña zona de confort, el clásico intelectual progresista que cree tener su moralidad impecable y que pocas veces se analiza a sí mismo con mirada crítica, y me incluyo, a modo de autocrítica. También pertenezco a esa élite cultural; vivimos acomodados en una situación socioeconómica por encima de la media y, además, desde ese lugar muchas veces nos permitimos dar lecciones de moral. Eso es algo que hay que cuestionar”.

Muerdo alude al contexto de “desencanto” con los gobiernos de izquierda en su país. “Es evidente que hay un desencanto con el gobierno en España, como también es lógico que lo hubo en Argentina con los Kirchner. El problema aquí, para mí, crucial, es que la alternativa es mucho peor. Porque del otro lado siempre está la ultraderecha, tanto en España como en Estados Unidos, Argentina y Chile, por ejemplo. Creo que eso es lo que hay que evitar a toda costa, personajes que nos llevan a la política de principios del siglo XX, la que nos llevó a las guerras mundiales y a los mayores genocidios. Todo esto nos lleva a la inestabilidad y a la guerra, incluso al estado de guerra social interno, a través de la persecución al migrante y el maltrato a las clases trabajadoras”.