  • Cotizaciones
    lunes 06 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Venezuela: los rescatistas se retiran, mientras los familiares piden paciencia antes de limpiar escombros

    Muchos de los equipos de búsqueda y rescate internacionales que ayudaron a encontrar sobrevivientes del doble terremoto en Venezuela ya han comenzado a retirarse. Las misiones terminan mientras, pasados más de 11 días del evento, las posibilidades de encontrar personas vivas baja al mínimo

    Fotografía que muestra un helicóptero Boeing CH-47 Chinook sobrevolando este domingo en La Guaira (Venezuela).

    Fotografía que muestra un helicóptero Boeing CH-47 Chinook sobrevolando este domingo en La Guaira (Venezuela).

    FOTO

    EFE/ Ronald Peña R
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    En La Guaira, zona cero del desastre, los familiares están convencidos de que aún pueden lograrlo, como el caso del niño Fabio, de 9 años, cuyos familiares continúan solos tratando de levantar escombros para hallarlo. “Ya ayer cerraron y dijeron que no iban a actuar más. Aquí estamos nosotros nuevamente solicitando apoyo. La esperanza de nosotros está bien, pero por parte de las autoridades dicen que no, que es cuestión de meter máquinas y recuperar cuerpos”, dice Gustavo Bastardo, su tío.

    En otros sitios de ese estado la esperanza se evapora poco a poco, y el reclamo por la falta de ayuda estatal va dando paso a otro: el de tener paciencia, dejar que las labores continúen para encontrar personas vivas o al menos tener certezas de que ya no lo están.

    Así lo explica César, que busca a sus hijos en un edificio gubernamental derrumbado. “Aquí vivía mi hijo de 10 años y su hermanito de 12 años. Hemos abierto cinco agujeros y no se consiguen por ningún lado. Me imagino que deben estar en la parte de abajo, por la escalera o que venían bajando”.

    Gabriela Veiga quiere volver a ver a su padre y tres familiares más.“Tenemos mucha esperanza. Sabemos que no se encontraban en el apartamento porque no hemos podido encontrar ni restos ni nada. Queda la esperanza de que los encuentren en pisos inferiores o en las escaleras. No sabemos si con vida”, indicó.

    Pero otros solo aspiran a recibir ayuda para poder sacar los cuerpos de personas muertas antes de que las máquinas entren a remover escombros, como José Francisco Liendo. “Lo que no queremos es que lleguen las máquinas y los agarren junto con los escombros como basura. Así tenga que identificarlos por su dentadura, así me den una mano, un pedazo de pierna, cruelmente lo digo. pero ya sé que estaban ahí, y eso me da una tranquilidad”.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Sector público

    El Estado sumó en 2025 casi 4.500 vínculos laborales, que llegaron a 318.269

    Por Ismael Grau
    Seguridad Pública

    El gobierno oficializó que la Policía use vehículos militares, aunque aún no especificó cuáles

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Turismo

    Turismo aguarda el aval de otras carteras para remitir la reglamentación de “alquileres turísticos”

    Por Catalina Misson
    Gobierno

    La Rendición de Cuentas plantea obligar a los organismos públicos a presentar un informe anual sobre ciberseguridad

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Marcelo Abdala y Yamandú Orsi en el acto del Día de los Trabajadores de 2026.

    Yamandú Orsi recibirá a dirigentes del PIT-CNT en la Torre Ejecutiva

    Por Redacción Búsqueda
    Sede de la Dirección General Impositiva, en la avenida Daniel Fernández Crespo.

    “Evadir es siempre una mala idea”: el plan de DGI que fija meta de bajar 20% los impagos de IVA e IRAE

    Por Ismael Grau
    Operarios de la electricidad trabajan en lo alto de una torre de transmisión eléctrica en la localidad de Yichun.

    Los países ricos deben liberar tierra, mano de obra, energía y capital

    Por Tej Parikh
    La Junta Nacional de Drogas quiere trabajar más cerca de la Policía Nacional en el combate contra grupos locales que comercializan droga. 

    La Junta Nacional de Drogas busca colocarse al frente de la lucha contra las organizaciones criminales

    Por Juan Francisco Pittaluga