Venezuela: los rescatistas se retiran, mientras los familiares piden paciencia antes de limpiar escombros

Muchos de los equipos de búsqueda y rescate internacionales que ayudaron a encontrar sobrevivientes del doble terremoto en Venezuela ya han comenzado a retirarse. Las misiones terminan mientras, pasados más de 11 días del evento, las posibilidades de encontrar personas vivas baja al mínimo

En La Guaira, zona cero del desastre, los familiares están convencidos de que aún pueden lograrlo, como el caso del niño Fabio, de 9 años, cuyos familiares continúan solos tratando de levantar escombros para hallarlo. “Ya ayer cerraron y dijeron que no iban a actuar más. Aquí estamos nosotros nuevamente solicitando apoyo. La esperanza de nosotros está bien, pero por parte de las autoridades dicen que no, que es cuestión de meter máquinas y recuperar cuerpos”, dice Gustavo Bastardo, su tío.

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En otros sitios de ese estado la esperanza se evapora poco a poco, y el reclamo por la falta de ayuda estatal va dando paso a otro: el de tener paciencia, dejar que las labores continúen para encontrar personas vivas o al menos tener certezas de que ya no lo están.

Así lo explica César, que busca a sus hijos en un edificio gubernamental derrumbado. “Aquí vivía mi hijo de 10 años y su hermanito de 12 años. Hemos abierto cinco agujeros y no se consiguen por ningún lado. Me imagino que deben estar en la parte de abajo, por la escalera o que venían bajando”.

Gabriela Veiga quiere volver a ver a su padre y tres familiares más.“Tenemos mucha esperanza. Sabemos que no se encontraban en el apartamento porque no hemos podido encontrar ni restos ni nada. Queda la esperanza de que los encuentren en pisos inferiores o en las escaleras. No sabemos si con vida”, indicó.

Pero otros solo aspiran a recibir ayuda para poder sacar los cuerpos de personas muertas antes de que las máquinas entren a remover escombros, como José Francisco Liendo. “Lo que no queremos es que lleguen las máquinas y los agarren junto con los escombros como basura. Así tenga que identificarlos por su dentadura, así me den una mano, un pedazo de pierna, cruelmente lo digo. pero ya sé que estaban ahí, y eso me da una tranquilidad”.