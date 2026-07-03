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    La inflación en junio fue 0,37% y la tasa anual subió a 4,25%, más cerca de la meta del gobierno

    Los combustibles dieron impulso a los precios minoristas el mes pasado, aunque el ajuste a la baja en las tarifas que entró en vigor el último miércoles operará en sentido opuesto en julio

    Una estación de servicio. 

    Una estación de servicio. 

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    Pablo Vignali-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El costo de vida aumentó 0,37% en junio y acumuló una suba de 3,33% en el primer semestre del año, según el Índice de Precios al Consumo (IPC) informado este viernes 3 por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

    Como en junio de 2025 hubo deflación, la tasa de 12 meses (móviles) registró un aumento, a 4,25%. De esa forma, se aproximó al nivel establecido como objetivo por el Banco Central (4,5% anual) para un horizonte de 24 meses.

    En la inflación de junio tuvo fuerte incidencia el ajuste al alza de las tarifas de los combustibles ocurrido en ese mes. Dentro de ese rubro de la canasta, se destacaron los incrementos de precios del gasoil (7,00%), la nafta (6,01%), los lubricantes, aceite y cambio de aceite (2,40%), y las reparaciones mecánicas de vehículos (1,83%). Los pasajes de avión se abarataron 9,35% frente al mes anterior.

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    En el IPC de julio, la baja de las tarifas de los combustibles de Ancap tendrá una incidencia en sentido opuesto.

    El último miércoles, por decisión unánime, el Directorio del Banco Central resolvió mantener la tasa de política monetaria en 5,75%, en un contexto de expectativas alineadas con el objetivo de inflación.

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