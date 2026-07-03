El Inisa deberá responder por los daños materiales que sus internos puedan ocasionar contra bienes de las FFAA

A inicios de año, el Instituto de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ) y el Ministerio de Defensa Nacional firmaron un acuerdo marco orientado a ampliar las oportunidades para los adolescentes y jóvenes del instituto. El objetivo es promover su inclusión social, el fortalecimiento de habilidades personales y laborales, y el acceso a centros de educación y formación.

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Seis meses después, ambos organismos cerraron un convenio específico, derivado de ese acuerdo marco, mediante el cual se regulan las actividades recreativas, culturales, deportivas, formativas y de capacitación en oficios dirigidas a los jóvenes vinculados al Inisa. El documento, fechado el 2 de junio, detalla las actividades a desarrollar, las condiciones de ejecución, las medidas de seguridad, los requerimientos materiales y demás aspectos operativos necesarios para su implementación.

Establece, por ejemplo, que el Inisa será responsable de la selección y convocatoria de los participantes, así como de su acompañamiento, supervisión y cuidado durante el desarrollo de las actividades previstas. El instituto deberá también adoptar las medidas necesarias para garantizar una adecuada participación de los jóvenes.

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“Las partes reconocen que la participación de los jóvenes en las actividades comprendidas en el presente instrumento requerirá la adopción de medidas de coordinación y supervisión adecuadas”, afirma el convenio, al cual accedió Búsqueda . “En tal sentido, el Inisa asumirá la responsabilidad directa respecto del acompañamiento, supervisión y cuidado de los participantes durante el desarrollo de las actividades previstas, así como respecto de la observancia de las normas de convivencia y comportamiento aplicables”, añade.

Sandra Lazo y Jaime Saavedra, durante la firma del convenio entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Inisa, en enero de este año.

El último punto, respecto a sus obligaciones, ordena al Inisa a responder “por los daños materiales que eventualmente pudieran ocasionarse de forma intencional por parte de los participantes en las instalaciones utilizadas para la ejecución de las actividades”.

El Ministerio de Defensa Nacional pondrá a disposición instalaciones, espacios, materiales y personal especializado para llevar adelante las actividades previstas en el convenio. Además, se comprometió a coordinar con sus distintas dependencias y organismos para garantizar que la implementación cuente con el respaldo interinstitucional necesario.

Oficios de UTU

El convenio se enmarca en la intención del actual Directorio del Inisa de ampliar los acuerdos con instituciones públicas, sindicatos y empresas, con el objetivo de generar mayores oportunidades para los adolescentes privados de libertad o sujetos a medidas alternativas por haber cometido delitos.

La firma se llevó a cabo a inicios de junio en la sede del Ministerio de Defensa Nacional, con la presencia de la ministra de Defensa, Sandra Lazo; el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, y la directora general de Educación Técnico Profesional (UTU), Virginia Verderese.

“Cuando una institución jerárquica, como lo es el Ministerio de Defensa Nacional, con un componente civil y un componente militar, demuestra que es posible asumir compromisos para con nuestros compatriotas, sobre todo para aquellos que están con determinadas vulnerabilidades, puede decirse que una se siente absolutamente orgullosa de conducir estos procesos”, destacó Lazo.

La UTU dictará capacitación en oficios como construcción de obras secas, pintura aplicada a la aeronáutica, curso de camillero, enfermería veterinaria y operación de minicargador. Ricardo Antúnez/adhocFOTOS

Entre las actividades recreativas que se llevarán adelante, figuran visitas al Museo Histórico del Ejército Nacional, a la Brigada de Infantería Nº 1 —donde conocerán el Grupo K9 (la unidad canina del Ejército) y a la Banda de Músicos—, a la Fortaleza del Cerro de Montevideo y al Regimiento Blandengues de Artigas, además del Museo Aeronáutico y el Museo Naval. También se realizarán dos vuelos recreativos con la Fuerza Aérea Uruguaya y una jornada de navegación a cargo de la Armada Nacional.

Las actividades deportivas se desarrollarán en la Escuela Militar del Ejército, en Toledo y en la Escuela Militar de Aeronáutica (EMA). En la primera, los jóvenes podrán acceder al gimnasio, la pista de atletismo, la cancha de fútbol y la piscina; en la EMA, en tanto, se llevará adelante un entrenamiento con el equipo de fútbol del Inisa.

También incluye talleres de promoción de salud e inserción laboral: consumo de sustancias problemáticas, primeros auxilios, prevención del suicidio, y salud bucal e higiene corporal, que serán dictados por personal de la Escuela de Sanidad de las Fuerzas Armadas, en la Colonia Berro.

Por último, la UTU dictará capacitación en oficios, entre ellos, albañilería básica, instalaciones eléctricas y sanitarias básicas, armado y reparación de PC, auxiliar de servicio, ayudante de cocina y tisanería.