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    Venezuela y Colombia, un deshielo contra el narco

    Los presidentes de ambas naciones sostuvieron un encuentro en el que acordaron liberar “a los pueblos de la frontera de las mafias”. Trump sabe que necesita estabilidad en Venezuela para atraer a los inversores. Para Colombia, tras el fracaso de las negociaciones con el ELN, cualquier solución pasa por el país vecino

    Colombia y Venezuela acordaron el viernes establecer una cooperación militar contra "mafias" que operan en su porosa frontera, en un encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez que marcó la primera visita presidencial a este país luego del derrocamiento de Nicolás Maduro en enero. La sombra de Trump y los interes de EE.UU. planeaban durante el encuentro.

    La cooperación bilateral tiene dos objetivos con nombre propio. La Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las extintas FARC, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ambas bandas armadas tienen origen colombiano, pero se mueven y delinquen indistintamente en ambos países. La reunión contó con especial protagonismo del ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, quien tendrá que implementar la hoja de ruta. Sánchez ya explicó en entrevista exclusiva con RFI el pasado mes de febrero parte de la nueva estrategia de seguridad de Bogotá.

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    "Nos hemos planteado ambos países la elaboración (...) de planes militares, pero también el establecimiento inmediato de mecanismos para compartir información y para el desarrollo de inteligencia", dijo la mandataria venezolana Delcy Rodríguez.

    El colombiano Gustavo Petro declaró que el "esfuerzo común" debe orientarse a "liberar a los pueblos de la frontera de las mafias dedicadas a diversas economías ilegales, comenza.

    Trump sabe que necesita estabilidad en Venezuela para atraer a los inversores. Por su parte, para Colombia, tras el fracaso de las negociaciones con el ELN que lanzó por todo lo alto el Gobierno Petro en 2022, cualquier solución pasa por el país vecino.

    Durante la reunión, los presidentes conversaron sobre planes para la interconexión eléctrica en el occidente de Venezuela, asolado por racionamientos eléctricos en la última década. También hablaron sobre la "interconexión gasífera", agregó Rodríguez.

    Petro, quien fue cercano a Maduro, condenó las operaciones militares en territorio venezolano y calificó inicialmente la captura del depuesto mandatario durante una incursión de fuerzas estadounidenses de "secuestro".

    Con AFP y fuentes propias RFI

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