Victoria de Peter Magyar en Hungría: ¿un respiro para Ucrania?

La diplomacia ucraniana anunció este lunes el levantamiento de la recomendación a sus ciudadanos de no viajar a Hungría, tras la victoria de Peter Magyar en las elecciones legislativas de ese país. Su elección fue celebrada desde el domingo por el presidente Zelenski, quien la calificó de “victoria rotunda”

“Levantamos la recomendación a los ciudadanos de abstenerse de visitar Hungría”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, en las redes sociales. Una recomendación vigente desde principios de marzo y la detención de siete transportistas de fondos ucranianos por parte de Budapest, recuerda nuestra corresponsal en Kiev, Emmanuelle Chaze. “La elección de los húngaros ha demostrado el fracaso de la política de chantaje y propaganda antiucraniana” del gobierno de Orbán, añadió, con la esperanza de una “normalización de las relaciones” entre los dos vecinos.

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Tan pronto como se conoció la victoria de Peter Magyar, el domingo por la noche el presidente Zelenski expresó su deseo de que “prevalezca un enfoque constructivo” y recordó que Ucrania busca relaciones de buena vecindad con todos los países europeos.

Para la primera ministra Yulia Svyrydenko, este resultado es un ‘claro no’ de la población húngara a cualquier intento de volver a situar a su país en la órbita de Moscú” y un fracaso para Rusia en su intento de socavar la democracia, la libertad y los valores de Europa.

Por último, el ministro de Relaciones Exteriores, Andriy Sybiha, destacó que se trata de una victoria en unas elecciones libres, transparentes e históricas para Hungría. Aboga por unas relaciones apaciguadas, tanto en el plano diplomático como en el político.

Embed - Tras 16 anos, finaliza la era Orban en Hungria ¿Hacia el desbloqueo del préstamo europeo? Las autoridades ucranianas esperan que se levanten pronto las restricciones que pesaban sobre el préstamo de 90.000 millones de euros que Ucrania necesita con urgencia. El mes pasado, los europeos volvieron a fracasar en su intento de levantar el veto húngaro al desbloqueo de la ayuda a Kiev. Viktor Orbán acusó entonces a Ucrania de no reparar el oleoducto Druzhba.