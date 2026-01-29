  • Cotizaciones
    jueves 29 de enero de 2026

    Buceo Invisible llegó a su primer álbum en vinilo con ‘La mañana del incendio’

    El sexto disco de la banda de Diego Presa es un trabajo sólido y convincente, de esos que habitan un mundo propio

    Buceo Invisible
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    A 20 años de su primer disco, el maravilloso Música para niños tristes (publicado en CD por Perro Andaluz), Buceo Invisible presentó La mañana del incendio, su primer álbum en vinilo, publicado por Bizarro. Tras siete años, el colectivo de música y poesía liderado por Diego Presa y que tiene en sus filas al talentoso cantautor Guillermo Wood, logró un álbum sólido y convincente, de esos trabajos que habitan un mundo propio.

    La canción rockera es el hilo conductor conceptual de estas ocho piezas. Como bien enseñaron The Clash y los Pixies y bien aplicaron Nirvana y tantas otras bandas, el contraste entre la calma melódica y la explosión rockera audible en una distorsión guitarrera es uno de los recursos expresivos más efectivos y elocuentes del rock. Y Buceo Invisible lo sabe hacer muy bien. Basta escuchar Milonga de San Luis para entenderlo y disfrutarlo. La casa del ángel y Camino de ida son otros dos buenos ejemplos de lo bien enraizado que está el rock en la canción de Buceo Invisible.

    La voz de Presa, con su gran componente de épica, atraviesa el tiempo, incólume, inmaculada. Brilla fuerte en la emocionante y luminosa Luna nueva, que con sus arpegios y acordes de guitarra genera una oportuna expectativa y se revela como una canción ideal para abrir un disco. También reluce en la blusera y melancólica A uno mismo.

    Moro viejo es la muestra perfecta de la calidad compositiva de Wood y La vieja peste, con algo de rap, es el momento poético de Marcos Barcellos. La psicodélica y retrofuturista Bradbury, la última canción, es Buceo Invisible en máximo estado de pureza.

