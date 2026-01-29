Lo nuevo en discos: Robbie Williams, Diego Piñera, Par, Fede Graña, Socio y Walter Bordoni

Vuelve a sus inicios. Tras años de pop de estadios y de convertirse en mono (Better Man), Williams grabó el disco que quiso hacer cuando dejó Take That en 1995. El resultado es un álbum lleno de guitarras (Rocket, Spies, Pretty Face) y guiños a los dorados 90 (Morrissey, You, Human), cuando se convirtió en estrella. La portada, que lo muestra vandalizado por manifestantes antipop, resume la idea: celebrar y burlarse de su propio pasado. Robbie y el britpop no siempre fueron amigos. Mientras Oasis y Blur arrasaban en las radios, él todavía cantaba con Take That y cuando lanzó Life Thru A Lens (1997) la fiebre britpop ya estaba en retirada. Ahora mira esa época con otra actitud, en un guiño al pasado sin tomarse demasiado en serio. La apuesta le salió bien. Superando a los mismísimos Beatles, este es su 16º número 1 en el Reino Unido.

El sexto trabajo de estudio del colectivo uruguayo Par (proyecto solista del montevideano Nacho Adda) es una nueva muestra de experimentación electrónica de vanguardia. La sonoridad de las máquinas (bases programadas y sintetizadores) se amalgama con sonidos análogos, como el de la guitarra acústica de Andrés Torrón, y orgánicos, como la voz de la cantante argentina Fenna Frei en Temporal y Nuestro hogar. La música propiamente dicha se entremezcla con paisajes sonoros de aires marítimos, como en Cine de balneario. La voz inconfundible de Pedro Dalton suena en Sombra de alquitrán, un tema con una base instrumental que bien podría estar en la banda sonora de Stranger Things. Un exquisito libro que contiene letras, ilustraciones y datos técnicos complementa la experiencia inmersiva en el clima melancólico, hipnótico y sumamente introspectivo de Balneario.

Como lo ilustra su título, este es un disco grabado a piano y voz y es, a la vez, un manifiesto musical que rinde culto a la intimidad de la canción y a la austeridad de la interpretación. Pianissimo, en el diccionario musical, es también el modo de mínima emisión, al borde del susurro. Este trabajo honesto y visceral fue grabado en vivo el 25 de julio de 2025 en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre, es el registro en vivo del concierto que Bordoni dio en el ciclo Tararira, del Uruguay y sus cantares, en el formidable Steinway del Sodre. Y es una muestra del poder interpretativo de este trovador montevideano al piano, instrumento del que, sin ser un virtuoso, sabe extraer sonidos esenciales. Son cinco temazos Antes del fin, La promesa del sueño, Minué de mariposa, Encuentro en Sansueña (como siempre, para el Darno) y Memorias nuevas.

Título: Amor del Maracaná (Ayuí) / Autor: Julio Brum y La Maroma Tango

Un valioso rescate patrimonial. Ayuí acaba de reeditar en formato digital este notable disco, originalmente publicado solo en casete por 1997. Se trata de un verdadero mojón en clave tanguera dentro de la vasta discografía de Brum, un cantautor multifacético, dedicado mayormente a la música infantil (Con los pájaros pintados). Este disco es un gran aporte en la evolución de la canción tanguera uruguaya. El disco es enriquecido y engalanado por la constelación de instrumentistas que conformaron esa estrella fugaz llamada La Maroma Tango. Integraron esa pequeña orquesta Freddy Pérez en guitarras, Juan Schellemberg al piano, Néstor Vaz y Ricardo Aguinaga en bandoneón, Cono Castro en contrabajo, Martina Rodríguez en violonchelo, Juan Carlos Ferreira en percusión, Daniel Jacques en el bajo y Sara Genta en la flauta traversa.

Título: Echoes of Two (Iapetus) / Autores: Pinera & Manrique-Smith Duo

El flamante álbum del gran baterista uruguayo Diego Piñera fue grabado a dúo con el flautista peruano Daniel Manrique-Smith, durante dos días, sin ensayos. Se trata de una libérrima y espontánea colaboración entre dos músicos amigos, radicados en Alemania, que consagran un maridaje por demás improbable. Y qué bien que se entienden estos instrumentos tan extraños y lejanos entre sí, cuando lo que los une es la libertad y la creatividad de honda inspiración jazzera. Ambos músicos se conocieron en la grabación del álbum Despertando, de Piñera, en 2017. “Nos hicimos amigos instantáneamente, no solo por nuestras raíces latinoamericanas compartidas, sino también por nuestro profundo amor por el jazz, la improvisación y los compases extraños y hemos estado tocando juntos desde entonces”, cuenta Piñera. Un disco único. Los oídos, agradecidos.

Título: La mojarra (Bizarro) / Autor: Fede Graña

El ex Vieja Historia no solo es uno de los cantautores más prolíficos y versátiles de la comarca, sino uno de los más talentosos. A lo largo de 2025 se despachó con este álbum cuádruple, compuesto por cuatro volúmenes: Canción mi santo grial, Pileta libre, No hay nadie y el instrumental Postales del éter. A lo largo y a lo ancho de estas 42 canciones Graña atraviesa mil formas de la canción pop y la canción rock, se prende fuego con sus guitarras y también abre su corazón en forma de balada. Además este camaleónico trovador se consolida como multinstrumentista e incursiona como técnico de mezcla. Junto a la música, el lanzamiento está acompañado por un libro llamado En defensa de la mojarra, que contiene los manuscritos de todas las letras (ácidas, críticas y muy irónicas) con dibujos del autor y breves notas con anécdotas de la grabación.

Título: En vivo y en directo (Little Butterfly Records) / Autor: Traidores

La joya perdida de Los Traidores. El registro en vivo de este concierto que la banda de Juan Casanova y Víctor Nattero dio en el Teatro de Verano en octubre de 2000, solo editado en CD, finalmente llegó a plataformas. El largo periplo de este grupo, emblema del punk rock y el post punk en Uruguay, se puede seguir a través de su profusa discografía en vivo, de la que este es el tercer volumen, tras La lluvia ha vuelto a caer (1992) y En la profunda noche (1998). Luego, en 2012, publicaron Acústico, grabado en el Solís. Grabado por el legendario sonidista Daniel Blanco, cuenta con clásicos como Montevideo agoniza, Viviendo en Uruguay, La lluvia cae sobre Montevideo y Radio Babilonia. También incluye las entonces inéditas El invierno en la fábrica y una primera versión de estudio de De amor y de guerra, luego regrabada en Primavera digital.

Título: Siempre podés volver vol. 2 (Bizarro) / Autor: Socio

Este EP de cinco temas es una muestra de la potencia interpretativa de Socio en vivo, en su máximo grado de pureza. Este registro del proyecto solista de Fede Lima fue grabado en vivo el 22 de noviembre de 2024 en el Auditorio Nacional Adela Reta y cuenta con tres colaboraciones de protagonistas de la música uruguaya: Chirola Martino (Hereford) en No siento dolor, Martín Gil (NTVG) en Una medida y la cantante Vicky Ripa en Desarmados. Lima y los suyos cantan además Revólveres y rosas y Tinnitus. El repertorio elegido concentra la faceta íntima del grupo, con énfasis en las power ballads, uno de sus géneros favoritos. Dice Lima sobre este lanzamiento: “Para nosotros es muy importante que estas canciones tengan un registro en vivo, ya que es uno de los momentos en que nos sentimos más plenos, y nos encanta compartirlo”.