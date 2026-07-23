David Lebón y Pedro Aznar harán su homenaje a Serú Girán en el Antel Arena

Los músicos argentinos David Lebón y Pedro Aznar presentarán en Montevideo su homenaje a la legendaria banda Serú Girán, que integraron décadas atrás junto con Charly García y Óscar Moro. El concierto Serú Girán por Lebón y Aznar llegará al Antel Arena el jueves 17 de diciembre, y las entradas se venderán desde la próxima semana en Tickantel.
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Este concierto homenaje se estrenó en 2025 en el festival Quilmes Rock, luego fue presentado en Chile y Colombia. La gira comenzó en junio en Buenos Aires y llegará a las ciudades de Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, San Juan y La Plata. La de Montevideo será la última fecha.
Formada en 1978, Serú Girán estuvo en actividad hasta 1982 y es uno de los grupos más importantes de la historia del rock argentino. El cuarteto publicó los discos Serú Girán (1978), La grasa de las capitales (1979), Bicicleta (1980), Peperina (1981) y Serú 92 (1992). Su repertorio contiene clásicos como Eiti Leda, Seminare, Viernes 3 AM, Canción de Alicia en el país, Desarma y sangra y Peperina.
El Festival Música de la Tierra celebrará su 15ª edición, titulada “Tributo a la amistad”, que tendrá lugar el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre en el parque Villa Dolores y el parque de la Amistad, en Villa Dolores. El festival ofrecerá su clásica grilla de espectáculos (aún no fue anunciada), conciertos, talleres para niños y adultos, conferencias y su mercado de diseño, con su tradicional enfoque en la cultura sostenible. Las entradas y los abonos se venden desde hoy jueves 23 en RedTickets (en exclusiva con Itaú) y desde el domingo 26 en general.
Un poyo rojo en el Metro
Después de más de una década recorriendo escenarios de toda Europa, la obra teatral argentina Un poyo rojo se presentará mañana viernes 24 a las 20.30 en el Teatro Metro (San José 1211). En un vestuario, dos hombres y una radio en directo: ese es el punto de partida de un encuentro físico e irrepetible que mezcla danza, acrobacia, humor y conexión directa con el público. Los intérpretes son Alfonso Barón y Luciano Rosso y la dirección es de Hermes Gaido. Entradas en Tickantel a $ 1.600.
Un poyo rojo en Teatro Metro.
Difusión
Ferrari & Ottonello en De Lucca
La cantante Camila Ferrari y el baterista Mateo Ottonello protagonizarán la primera fecha del ciclo Ritmos, que tendrá lugar el sábado 25 en la Bodega De Lucca. La actividad comienza a las 17 e incluye la entrada al concierto, el traslado ida y vuelta desde Tres Cruces (a las 16), la visita a la bodega, una degustación de vinos y una propuesta gastronómica. La escucha musical es “cercana, casi personal”: “Ritmos nace desde la idea de detener el tiempo por unas horas y dejar que todo encuentre su propio pulso: la música, el vino, la comida, la conversación y cada persona”. Los cupos son limitados y el ticket cuesta $ 3.100. Reservas: 099978545.
Última Línea en El Mingus
Última Línea Trío, grupo de jazz instrumental y candombe fusión integrado por Eduardo Mauris (guitarra), Gustavo Villalba (saxofón) y Martín Cruz (batería), se presentará el miércoles 29 a las 20.30 en El Mingus (San Salvador 1952). El repertorio abarcará clásicos del jazz y del candombe. Reservas: 093651305.