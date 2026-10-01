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    Día del Patrimonio 2026: una mirada al papel de las comunidades indígenas en la construcción de la identidad uruguaya

    Bajo el lema “Raíces indígenas: pasado, presente, futuro”, se desarrollará en todo el país el sábado 3 y el domingo 4

    Día del Patrimonio 2025 en el Cabildo de Montevideo.

    Día del Patrimonio 2025 en el Cabildo de Montevideo.

    FOTO

    Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “Este Día del Patrimonio invita a transitar por nuestras raíces indígenas desde los más diversos enfoques, propiciando un recorrido crítico que enseñe los legados reconocidos e inmersos en la vida cotidiana. Asimismo, convoca a reflexionar sobre la preservación del patrimonio cultural y los sitios arqueológicos, los avances de la ciencia, las diversas investigaciones y el papel relevante de las comunidades indígenas en la construcción de nuestra identidad colectiva”, dice el texto que antecede a la presentación que Marcel Suárez, director de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, escribió para presentar el tema que guiará el Día del Patrimonio 2026.

    Marcel Suárez, presidente de la Comisión del Patrimonio.

    Marcel Suárez, presidente de la Comisión del Patrimonio.

    Bajo el título “Raíces indígenas: pasado, presente, futuro”, el sábado 3 y el domingo 4 se desarrollará esta celebración en todo el país. En la página web de la comisión se encuentra una guía de las numerosas actividades para elegir en Montevideo (por barrios), Canelones (por microrregiones y sus localidades) y centro, suroeste, litoral, norte y este (cada zona está organizada por departamentos y sus localidades). También en la página se encuentra una revista sobre el tema de la convocatoria con artículos sustanciosos de investigadores en varias áreas.

    +1 Millón en el Mapi

    En el marco del Día del Patrimonio, el Museo de Arte Precolombino e Indígena (Mapi) inauguró el miércoles 30 la muestra +1 Millón. Huellas indígenas en el ADN del Uruguay, que propone analizar los vestigios del pasado en los uruguayos de hoy.

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    Un paseo por lo que nos pertenece

    “Durante mucho tiempo se construyó la idea de que Uruguay era un país 'sin indios'. El relato nacional sostuvo que las poblaciones indígenas habían sido exterminadas y que la sociedad uruguaya era fundamentalmente descendiente de inmigrantes europeos. Sin embargo, esta no fue la única forma de entender el pasado. A lo largo de generaciones, personas y familias que se reconocen como descendientes de pueblos indígenas han sostenido y transmitido otras memorias sobre sus propios orígenes y sobre la continuidad de esa presencia en la sociedad uruguaya”, dice la presentación de la exposición.

    La exposición multimedia tiene la curaduría de Magdalena Muttoni y el diseño museográfico de Valentina Golubei.

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