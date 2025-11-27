Dolores de crecimiento: el regreso de Niña Lobo

Montevideo despierta, el esperado tercer álbum de la banda uruguaya integrada por mujeres, es un destilado de duelo, resiliencia, catarsis y esperanza

En 2019 la escena rockera local fue sacudida por este grupo integrado solo por mujeres. Con su sonido y con sus letras genuinamente propias, plasmadas en el estupendo y explosivo Migrar, Niña Lobo se transformó en forma casi instantánea en un ícono generacional en la música uruguaya. Y eso se tradujo en un fenómeno de popularidad que, apenas explotó, se chocó de frente con la pandemia. En 2021 confirmaron sus virtudes con Lo que duró la vida de alguien. El tercer trabajo de este grupo de amigas devenido en banda de rock es una muy buena noticia para la música uruguaya.

Las voces de Camila Rodríguez (la cantante principal), Camila Bustillo y Andrea Chane Pérez son el alma sonora de la banda. Juntas y por separado aportan un timbre único, original, identitario. Basta que suene un segundo de cualquier tema, sea o no conocido, para que quede claro que la banda es Niña Lobo. El ensamble de guitarra (Bustillo), bajo (Isabel Palomeque), batería (Cecilia Simón) y teclados (Pérez) vuelve a sonar compacto y coherente desde el punto de vista conceptual. La banda ha moldeado un sonido propio y se mantiene fiel a esa propuesta.

Las 10 canciones de Montevideo despierta, publicado a fines de octubre por el sello español Altafonte, son un destilado de dolor, resiliencia, catarsis y esperanza. Los miedos, las crisis y los sueños toman a Montevideo como escenario emocional, y el álbum deviene una muestra de madurez compositiva. Ya no es todo luz, alegría y celebración. Pasaron cosas (la salida de la baterista Julia Guerrero, por ejemplo) y los duelos se transforman en buenas canciones.