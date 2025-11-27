  • Cotizaciones
    jueves 27 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Dolores de crecimiento: el regreso de Niña Lobo

    Montevideo despierta, el esperado tercer álbum de la banda uruguaya integrada por mujeres, es un destilado de duelo, resiliencia, catarsis y esperanza

    Nina Lobo Montevideo Despierta
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    En 2019 la escena rockera local fue sacudida por este grupo integrado solo por mujeres. Con su sonido y con sus letras genuinamente propias, plasmadas en el estupendo y explosivo Migrar, Niña Lobo se transformó en forma casi instantánea en un ícono generacional en la música uruguaya. Y eso se tradujo en un fenómeno de popularidad que, apenas explotó, se chocó de frente con la pandemia. En 2021 confirmaron sus virtudes con Lo que duró la vida de alguien. El tercer trabajo de este grupo de amigas devenido en banda de rock es una muy buena noticia para la música uruguaya.

    Las voces de Camila Rodríguez (la cantante principal), Camila Bustillo y Andrea Chane Pérez son el alma sonora de la banda. Juntas y por separado aportan un timbre único, original, identitario. Basta que suene un segundo de cualquier tema, sea o no conocido, para que quede claro que la banda es Niña Lobo. El ensamble de guitarra (Bustillo), bajo (Isabel Palomeque), batería (Cecilia Simón) y teclados (Pérez) vuelve a sonar compacto y coherente desde el punto de vista conceptual. La banda ha moldeado un sonido propio y se mantiene fiel a esa propuesta.

    Leé además

    ?lugares?, novela de georges perec, uno de los escritores mas delirantes y geniales del siglo xx
    Libros

    ‘Lugares’, novela de Georges Perec, uno de los escritores más delirantes y geniales del siglo XX

    Por Juan Andrés Ferreira
    El guitarrista portugués Pedro Jóia actuará el sábado 6 en el Solís.
    Música

    El jazz europeo de calidad protagoniza la 18ª edición del Festival de Jazz de Montevideo

    Por Javier Alfonso

    Las 10 canciones de Montevideo despierta, publicado a fines de octubre por el sello español Altafonte, son un destilado de dolor, resiliencia, catarsis y esperanza. Los miedos, las crisis y los sueños toman a Montevideo como escenario emocional, y el álbum deviene una muestra de madurez compositiva. Ya no es todo luz, alegría y celebración. Pasaron cosas (la salida de la baterista Julia Guerrero, por ejemplo) y los duelos se transforman en buenas canciones.

    Desde la melancólica canción inicial que da nombre al disco hasta la épica y bellísima Dame una señal, pasando por Algo tiene que terminar, Las canciones que cantamos y Barrio Sur, el disco ensancha y enriquece el repertorio de Niña Lobo, y renueva la promesa de más conciertos memorables.

    Selección semanal
    Autocrítica blanca

    Un gobierno “precioso” que “no le llegó a la gente”, y el reproche de Botana a Delgado por los cargos

    Por Federico Castillo
    Partido Nacional

    El malestar de Valeria Ripoll por su poco protagonismo dentro del Partido Nacional

    Por Federico Castillo
    Empresas

    Hay una “elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya”, según una investigación

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda