El artista José Luis Parodi murió a los 63 años

Pintó retratos, obras geométricas y personajes influidos por el cómic; enfermo de mal de Parkinson, escribió tres libros sobre la enfermedad

Fue artista plástico, ingeniero civil y un escritor que reflexionó sobre su vida, su enfermedad y sobre el arte. Tenía un alter ego que se llamaba El Tipo, que lo vivía cuestionando y al que dibujó en diferentes actitudes. José Luis Parodi, quien fue discípulo de Hugo Longa, pintaba rostros de colores fuertes y ojos enormes, que a veces parecían estar sufriendo, otras, se acercaban a la caricatura. El sábado 3, Parodi murió a los 63 años. Hacía décadas que sufría la enfermedad de Parkinson.

Tanto El Tipo, solo o con su perro Kabul, como una galería de rostros y retratos femeninos formaron parte de Wonderful Life, muestra que se exhibió en 2012 en el Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV) con curaduría de Melisa Machado. En esa oportunidad, Machado escribió que la pintura de Parodi “combina la figuración geométrica con el cómic. Lo estático con la expresión. El volumen con el plano. La simpleza con la complejidad. El mensaje con el no mensaje. La ficción con la realidad. El horror con la epifanía. Lo psicológico con lo físico. Una suerte de género fantástico, una ‘nueva carne’ geometrizada y texturada”.

Fue un pintor poco conocido para el público e incluso para muchos de sus colegas. Él no solía mostrar sus obras, que de todas formas se expusieron también en otras muestras, entre ellas: Snap shots, Arteuy, Punta del Este (2006); El color que cayó del cielo, MNAV (2008); Retratos contemporáneos, Subte (2015).

Parodi Wonderful Life, retrato de José Luis Parodi. José Luis Parodi/MNAV En el catálogo de Wonderful Life, Machado citó las palabras del artista: “Crecí en dictadura, escuchando a Pink Floyd, viendo cine ruso y polaco en Cinemateca y leyendo a Borges y a Patricia Highsmith. También compartí techo con parientes de la generación del mayo francés, que en la esfera pública se declaraban socialistas y en la privada actuaban como los más capitalistas. Algo más tarde, gracias a mi profesión, interactué con toda la pirámide social. Supongo que la conjunción de estos factores, más quizás alguna malformación genética, me volvieron un tipo bastante escéptico respecto a las reales intenciones de los individuos para actuar y sobre todo me generaron una profunda desconfianza hacia las grandes palabras. En especial hacia quienes las utilizan”.

Dopamina Durante más de dos décadas, Parodi sufrió de mal de Parkinson y escribió tres libros en los que reflexiona sobre la enfermedad y cómo vivió con ella: El gorrión de las alas rotas (2019), Dopamina (2020), Planeta Parkinson (2024).