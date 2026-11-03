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    Hoy como ayer: Traidores celebra los 40 años de ‘Montevideo agoniza’ en La Trastienda

    El jueves 5 la histórica banda liderada por Juan Casanova y Víctor Nattero tocará por primera y única vez el emblemático disco en forma integral

    Los Traidores
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El jueves 5 Traidores celebrará los 40 años de Montevideo agoniza con un concierto aniversario en La Trastienda (Fernández Crespo 1763). La histórica banda liderada por el cantante Juan Casanova y el guitarrista Víctor Nattero se presentará a las 20 con entradas a $ 1.200 en passline.com.

    Montevideo agoniza, el disco debut de Los Traidores —su nombre inicial—, fue publicado en vinilo y casete, por el sello Orfeo, en la primavera de 1986. Con canciones devenidas en himnos generacionales como La lluvia cae sobre Montevideo y Flores en mi tumba, es una obra que puso voz poética a la rabia y la oscuridad que predominaban en parte de la juventud uruguaya en los primeros años de la posdictadura.

    Otras de las canciones del disco, cargado de nihilismo, en el que predominan el punk rock y el pospunk, son La muerte elegante, Solo fotografías, Salteándome un lugar, Bailando en la oscuridad, Juegos de poder y Viviana es una reaccionaria.

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    En 2007 el álbum fue editado en CD y en la década siguiente fue publicado digitalmente en plataformas. En esas ediciones fueron incluidas las canciones que habían sido excluidas por el sello de la edición original, una decisión tildada de censura por los artistas que configuró una de las grandes polémicas culturales de aquel tiempo. Ellas son Viviendo en Uruguay, Montevideo agoniza, Buenos días, presidente, Barrio rico y Las noticias nacionales.

    La banda anunció días atrás que en este concierto tocarán por primera y única vez las 17 canciones del disco, y que además estrenarán dos temas.

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