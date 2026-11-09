La cantante portuguesa Sara Correia, revelación del fado, en Sala Zitarrosa

El jueves 12 y el viernes 13 la productora Jazz Tour realizará una nueva edición del Festival de Fado, único evento de la escena uruguaya especializado en el género emblema de la música portuguesa. El número central será el concierto de la cantante Sara Correia, el jueves 12 a las 20.30 en la Sala Zitarrosa (entradas en Tickantel a $ 1.000 y a $ 1.600).
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Nacida en Chelas, uno de los barrios populares de Lisboa, en una reconocida familia de fadistas, Correia es una de las más recientes revelaciones de la escena portuguesa; se le atribuye ser una de las responsables de la renovación del fado contemporáneo y haber consolidado un lenguaje vocal propio.
El festival comenzará el miércoles 11 a las 17.30 con la proyección, en la sala B del Sodre (Auditorio Nelly Goitiño, con entrada libre), de la película Do bairro, documental del portugués Diogo Varela Silva que retrata el casco histórico de Lisboa a través de algunos de sus personajes, sitios y mitos fundamentales.
Luego de la proyección, a las 19, el portugués Diogo Clemente, hijo del fadista José Clemente, dará una conferencia titulada “La calle y el fado”, que así se presenta: “El fado es una consecuencia de la vida; las ciudades, los puertos, las vidas hacen del fado este periódico del pueblo. Es el espíritu santo presente en el respirar de cada lisboeta. Todos tienen el fado a su lado desde hace unos 200 años, como amigo. Es el consuelo de héroes y escondidos, abarca todas las almas y todas se sirven de él y le sirven en esta ecuación bella que es Lisboa”.