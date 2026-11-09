La cantante portuguesa Sara Correia, revelación del fado, en Sala Zitarrosa

Será el espectáculo central del Festival de Fado, que comenzará el miércoles 11 con un documental y una conferencia dedicados a la historia del género que define la música de Portugal

El jueves 12 y el viernes 13 la productora Jazz Tour realizará una nueva edición del Festival de Fado, único evento de la escena uruguaya especializado en el género emblema de la música portuguesa. El número central será el concierto de la cantante Sara Correia, el jueves 12 a las 20.30 en la Sala Zitarrosa (entradas en Tickantel a $ 1.000 y a $ 1.600).

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Nacida en Chelas, uno de los barrios populares de Lisboa, en una reconocida familia de fadistas, Correia es una de las más recientes revelaciones de la escena portuguesa; se le atribuye ser una de las responsables de la renovación del fado contemporáneo y haber consolidado un lenguaje vocal propio.

El festival comenzará el miércoles 11 a las 17.30 con la proyección, en la sala B del Sodre (Auditorio Nelly Goitiño, con entrada libre), de la película Do bairro, documental del portugués Diogo Varela Silva que retrata el casco histórico de Lisboa a través de algunos de sus personajes, sitios y mitos fundamentales.