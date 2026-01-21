  • Cotizaciones
    La librería italiana Feltrinelli abrirá sus puertas en Uruguay en febrero

    El reconocido grupo editorial llega a Montevideo para instalarse donde funcionaba la librería Más Puro Verso

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “En los próximos meses va a abrir en Uruguay la librería Feltrinelli, que en Italia es un poco el sacro graal de las librerías”, anunciaba el vicembajador italiano en Uruguay, Francesco Brunetti, en una entrevista en Nos sobran los motivos (Radio Uruguay) en el marco de la Feria Internacional del Libro de Montevideo de 2025, que tuvo a ese país como invitado. Esta información también había sido adelantada por el embajador de Italia en Uruguay, Fabrizio Petri, en declaraciones al diario La R realizadas en junio de ese año.

    Finalmente, la cadena de librerías italiana —que pertenece al grupo editorial que lleva el mismo nombre— desembarcará en Montevideo e inaugurará su local en febrero, según informó la diaria luego de que el diario argentino Perfil consignara inicialmente que la apertura sería en abril.

    AFP__20250516__contini-salonede250515_nptaq__v1__HighRes__SaloneDelLibro2025InTurinI
    Stand del grupo Feltrinelli en la Feria del Libro de Turín en 2025.

    Stand del grupo Feltrinelli en la Feria del Libro de Turín en 2025.

    La sucursal uruguaya de la librería estará ubicada donde hasta hace pocos meses funcionaba Más Puro Verso. Según la diaria, el desembarco de Feltrinelli en Uruguay surgió de la unión del grupo italiano con los uruguayos Alejandro Lagazeta y Juan Castillo —que están al frente de Escaramuza y Cultural Alfabeta— y el argentino Pablo Braun, propietario de la editorial Eterna Cadencia.

    El grupo Feltrinelli opera en toda la cadena de suministro del libro y lleva más de 65 años en el mercado literario. Vende 17 millones de libros al año y, solo en Italia, su red incluye 28 librerías pequeñas y 32 megatiendas. Con más de 8.000 títulos publicados, es el propietario de importantes sellos editoriales, como Anagrama, Apogeo y Gribaudo. La de Montevideo será la primera sucursal que la cadena abra fuera de Italia, apostando porque sea el primer paso de su expansión hacia América Latina.

