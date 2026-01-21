La librería italiana Feltrinelli abrirá sus puertas en Uruguay en febrero

El reconocido grupo editorial llega a Montevideo para instalarse donde funcionaba la librería Más Puro Verso

La librería Más Puro Verso, ubicada hasta el 2025 en la peatonal Sarandí.

“En los próximos meses va a abrir en Uruguay la librería Feltrinelli, que en Italia es un poco el sacro graal de las librerías”, anunciaba el vicembajador italiano en Uruguay, Francesco Brunetti, en una entrevista en Nos sobran los motivos (Radio Uruguay) en el marco de la Feria Internacional del Libro de Montevideo de 2025, que tuvo a ese país como invitado. Esta información también había sido adelantada por el embajador de Italia en Uruguay, Fabrizio Petri, en declaraciones al diario La R realizadas en junio de ese año.

Finalmente, la cadena de librerías italiana —que pertenece al grupo editorial que lleva el mismo nombre— desembarcará en Montevideo e inaugurará su local en febrero, según informó la diaria luego de que el diario argentino Perfil consignara inicialmente que la apertura sería en abril.

AFP__20250516__contini-salonede250515_nptaq__v1__HighRes__SaloneDelLibro2025InTurinI Stand del grupo Feltrinelli en la Feria del Libro de Turín en 2025. AFP La sucursal uruguaya de la librería estará ubicada donde hasta hace pocos meses funcionaba Más Puro Verso. Según la diaria, el desembarco de Feltrinelli en Uruguay surgió de la unión del grupo italiano con los uruguayos Alejandro Lagazeta y Juan Castillo —que están al frente de Escaramuza y Cultural Alfabeta— y el argentino Pablo Braun, propietario de la editorial Eterna Cadencia.