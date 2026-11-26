Estrenadas originalmente en el último festival Monfic en octubre, Carne, ópera prima escrita y dirigida por el argentino Tomás Marichal Urbán, y Las siete balas, segundo largometraje escrito y dirigido por el uruguayo Sebastián Pérez Pérez, contagian de un bienvenido entusiasmo por el cine nacional de género a través del suspenso y el policial, respectivamente.

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Sobre todo desde el frenesí, ambas se alejan de un prejuicio sobre el cine nacional que ya ni siquiera vale la pena mencionar, para no seguir alimentando el mito.

Las dos películas proponen historias locales bajo esquemas de producción propios, aunque con recorridos distintos. Carne se presenta como una producción independiente anclada en Maldonado, financiada con aportes privados, familiares y locales, al margen de los fondos de producción de agencias estatales, mientras que Las siete balas tuvo un largo recorrido, con fondo de Desarrollo de Guiones desde 2017, fondos públicos locales, apoyo de Ibermedia y coproducción con Argentina, para llegar a pantalla.

En las salas uruguayas, Carne comenzó con sus exhibiciones a fines de octubre, el jueves 29, y Las siete balas se sumó a mediados de noviembre, el jueves 12. Los dos títulos continúan todavía en cartelera, aunque con funciones limitadas.

Ambas películas utilizan la violencia para atrapar y entretener a su público, administrando la tensión a través de distintos mecanismos narrativos.

En el caso de Carne, nos encontramos con una cacería que enfrenta a extremos sociales dentro de un entorno contemporáneo con toques distópicos. Allí, el horror ocurre a plena luz del día, al igual que la deshumanización de sus personajes principales. Todo esto se combina con humor negro, cinismo y una impunidad que provoca más de una risa nerviosa en medio de una crueldad que, por momentos, resulta extrema.

Augusto Gordillo, Minerva Casero y Luciano Cáceres en Carne. Difusión

Las siete balas, en cambio, retrata con realismo el copamiento de un bar en la Ciudad Vieja, contraponiendo la mirada externa de la prensa, las fuerzas policiales y la esfera política con las vivencias de los personajes adentro.

Como principal recurso narrativo, el relato fragmenta el tiempo mediante saltos hacia adelante y hacia atrás que giran alrededor de las balas, ¿o disparos?, que propone el título. Entre esa estructura fragmentada y la carrera contrarreloj de los asaltantes por cumplir con un plazo límite, la comedia también aparece como un respiro que potencia el ritmo y el entretenimiento de la película.

El apetito de los poderosos

La primera en estrenarse, Carne, plantea la peor pesadilla para muchos en nuestra población carnívora: la desaparición del ganado vacuno y el derrumbe social que este fenómeno, sumado a otros factores, desencadena.

A partir de esa premisa y apoyándose en un sólido trabajo de efectos prácticos y especiales, la película logra sugerir rápido un universo mucho más vasto y complejo, aunque devastado, del que alcanza a mostrar en su trama principal.

Además, el relato sigue de cerca una corriente reciente en el cine y las series de hoy con historias que exploran la desigualdad extrema y muestran cómo los sectores más desfavorecidos se organizan para derribar, de manera literal o simbólica, a los multimillonarios.

Sin embargo, el director Tomás Marichal Urbán frustra todo espíritu de revancha y propone sus propias reglas del juego. Al llevar a una familia en situación de calle hasta la estancia de un empresario, la película plantea una premisa mucho más pesimista. En tiempos de crisis, los poderosos no solo se aprovechan de los más vulnerables, sino que parecen tener hasta un apetito por ellos.

Esa voracidad es liderada con una elegante villanía por Augusto Gordillo en el rol de Matías, un empresario del campo perteneciente a una familia terrateniente y propietario de la estancia fernandina donde se desarrolla la mayor parte de la acción. Su composición sin escrúpulos vuelve más que creíble la amenaza desde el momento que aparece en pantalla.

Susana Groisman, Gordillo y Annasofía Facello en Carne. Difusión

Alrededor de él, Marichal Urbán maneja con equilibrio a un elenco bastante diverso. En ese esquema entran con naturalidad la maldad del personaje de la doctora interpretada por Annasofía Facello, que acompaña el tono de Gordillo, y Luciano Cáceres, quien en el rol del hermano del antagonista opta por un registro un tanto exacerbado que contrasta con el resto.

Por su parte, el trío que llega desde la calle, integrado por Paula Silva, Rafael Beltrán y Minerva Casero, aporta un punto de ingreso al mundo del siniestro Matías, aunque por momentos sus personajes se vean demasiado prolijos para el mundo marginal que pide el guion.

Vale destacar la fotografía de Analía Pollio, que juega con la luz, la arquitectura y los espacios abiertos para armar este mundo que al principio parece amable y honesto, pero después muestra su costado más cruel. Aunque en algunos pasajes el montaje de la película se siente un poco brusco en sus transiciones, la cámara compensa con movimientos y encuadres que dejan ver la cinefilia de sus creadores.

A medida que avanza esta mezcla de suspenso y comedia negra, también suman los momentos de intensidad, entre desbordes de violencia, dramas personales y escenas muy gráficas. Son apuestas fuertes para un relato que, por momentos, parecía tener suficiente impulso propio sin necesidad de agitar tanto el avispero.

Al optar por un registro tan crudo, la película quizás resigna parte de esa tensión que venía construyendo desde la sugerencia y se queda con el impacto más directo. Ese ímpetu del tramo final forma parte del riesgo de la propuesta y no opaca, de todas formas, los aciertos. Carne se sostiene gracias a lo incómoda que resulta su puesta en escena y al trabajo de un elenco que sabe llevar adelante toda esa amenaza tan brillosa, tan cegadora.

Rompe cabezas

En Las siete balas, la tensión se asienta en pleno corazón de la Ciudad Vieja de Montevideo, en la esquina de Solís y Piedras, donde tres menores copan un bar y toman de rehenes a sus empleados y parroquianos.

Pérez Pérez engancha al espectador desde el arranque manipulando lo que sabemos y cuándo lo sabemos. A fuerza de ritmo y un montaje que salta en el tiempo, la película arma y desarma el rompecabezas del asalto al compás de los tiros, obligándonos a reconstruir las verdaderas intenciones de los personajes sobre la marcha.

La estupenda química entre los tres jóvenes captores —Salvador Gaetán como Tato, Gastón Gard como Quique y Gabriel Villanueva como Johnny— sostiene gran parte del pulso del copamiento. La película controla el sentido del peligro inminente con pasajes de humor, lunfardo y salidas muy rápidas en los diálogos entre los secuestradores y los rehenes, entre ellos la empleada Claudia (Paula Silva) y el contador Alfredo (Pablo Musetti). A diferencia de su trabajo en Carne, donde interpreta a Lucía, la mujer embarazada, aquí Silva tiene más margen para darle matices y recorrido a su personaje.

Aunque en un primer momento los tres chicos parecen llevar las de ganar frente a quienes representan el poder o el dinero, también se juega constantemente con el equilibrio de fuerzas y se pone a prueba hasta dónde llega realmente esa ventaja.

Aunque el ritmo tiene altibajos y no siempre el filme logra sostener la intensidad de ese puntapié inicial, es una de esas propuestas que cobran verdadera vida en la experiencia colectiva de la sala, generando un clima cómplice que fomenta constantemente la sorpresa, la risa espontánea y hasta la conversación entre el público.

Juntas, Carne y Las siete balas muestran un cine uruguayo decidido a aprovechar ciertas reglas del género para usar la violencia y la tensión social como combustibles que alimentan la ficción. Aunque asumen sus propios riesgos y no salen exentas de algunos cabos sueltos, las dos ayudan a pensar el cine local desde otros códigos.