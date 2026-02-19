  • Cotizaciones
    La ópera 'Carmen' llega del 7 al 15 de marzo al Auditorio Nacional del Sodre

    Se presentará por primera vez en América del Sur la versión, dirigida Emilio Sagi, de la ópera más universal del compositor Georges Bizet, que está cumpliendo 150 años desde su estreno en París

    Nancy Fabiola Herrera es Carmen.

    Nancy Fabiola Herrera es Carmen.

    FOTO

    Sodre
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Del 7 al 15 de marzo a las 20 horas, en el Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre se presenta la ópera Carmen, dirigida por Emilio Sagi y protagonizada por Nancy Fabiola Herrera. Llamada “la Carmen del siglo XXI”, Herrera junto con el tenor Marcelo Álvarez (quien representa a don José) han sido la pareja histórica de esta ópera en escenarios como el Metropolitan Opera de Nueva York y el Covent Garden de Londres.

    La producción europea llega cuando se cumplen 150 años de Carmen, del compositor Georges Bizet, considerada la más universal de sus óperas. Se estrenó por primera vez el 3 de marzo 1875 en la Opéra-Comique de París, y en aquel momento causó rechazo por lo poco convencional de su propuesta. Después de 48 representaciones, llegó a Viena, donde tuvo gran éxito y fue el comienzo de su gran popularidad universal.

