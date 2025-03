Una nueva sala de conciertos funcionará en el local de La Trastienda

Las fuentes consultadas confirmaron que de esta manera, la ciudad no pierde uno de sus escenarios más importantes, construido originalmente como sala cinematográfica (los cines Miami y Centrocine, de Cinemateca), y donde durante los últimos 17 años funcionó La Trastienda , auditorio que albergó cientos de conciertos nacionales e internacionales de primer nivel .

El venue, tal como se denomina en la jerga de la producción musical a este tipo de escenarios dedicados principalmente a la música popular, conservará la mayor parte de las instalaciones y equipos de La Trastienda, pero no así su nombre. Si bien aún no está definido, las fuentes consultadas confirmaron que no se llamará La Trastienda y también que la nueva sala absorberá parte del personal que allí trabajaba, incluidos varios funcionarios técnicos.