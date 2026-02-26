La voz que siempre está: Laura Canoura brilla en ‘El vuelo’, su nuevo disco, grabado en vivo en el Solís

Basado en La mariposa monarca, su último disco de estudio, el álbum combina canciones propias y hermosas versiones como, Soltar tu mano, de Luciano Supervielle

En los últimos días de 2025, Montevideo Music Group publicó el registro en vivo del recital que Laura Canoura brindó en el Teatro Solís en marzo de 2025, cuando presentó La mariposa monarca, su reciente disco de estudio. El audiovisual, una filmación multicámara de gran calidad, está disponible en YouTube, mientras que el álbum está publicado en las plataformas de audio.

Es una estupenda grabación que permite apreciar en su esplendor a la nueva banda de Canoura, comandada por Juan Pablo Chapital, quien además de tocar la guitarra se encarga de los arreglos y la dirección musical. Están además Jota Yabar en guitarra acústica, Nicolás Román en bajo y coros y Martín Ibarburu en batería.

El repertorio permite apreciar sus dos facetas: la de compositora y la de intérprete. Comienza con una vibrante versión de Biromes y servilletas, de Leo Maslíah, quien la acompaña al piano como invitado; sigue con Mujeres como yo, una de sus mejores canciones, y luego con una notable versión bien rockera de Puedes oírme, del gran Jorge Galemire.

Canoura está a pleno, en lo vocal y en lo interpretativo, y potencia las canciones de este disco, marcado por el reciente adiós a sus padres. Tu vestido floreado (propia) y Calendario amarillo, de Maia Castro, son hermosas canciones que en vivo crecen aún más en su emotividad.

Y hablando de emoción, Soltar tu mano, de Luciano Supervielle, con su autor al piano y cantada por Canoura con el corazón en la garganta, es demasiado conmovedora. Difícil no estremecerse.