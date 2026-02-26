Lo nuevo en discos: Luana, Nasser, Tavella y Martes On Fire, la gran ‘jam session’ de Francisco Fattoruso

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Aunque parezca extraño, este disco es el primero de Luana Persíncula. A fuerza de talento vocal y carisma, a pura plena y a puro escenario, la veinteañera coloniense forjó su popularidad en todo el país durante los últimos años y en 2025 logró hacer una pausa y entrar al estudio con su banda, integrada por maestros como Artigas y Miguel Leal. Lejos de hacer un disco “de plena”, Icónica es un álbum pop en el sentido más amplio y ambicioso posible. Nueve de los diez temas son de su autoría. Hay plena, por supuesto (Cuando se baila la plena y Te beso), pero desde el vamos aparecen el rock (Icónica), varias muestras de pop puro y duro (Tu aura, Focused) y la música brasileña (Você, con un muy lúcido guiño a Zitarrosa). También hay cumbia (Amor verdadero), candombe (Siento el calor) y murga (El camino). Gran trabajo.

Por esta jam session clásica de la escena uruguaya, fundada y dirigida por Francisco Fattoruso, han pasado desde hace más de 15 años (los martes) una treintena de músicos. El primer disco de este colectivo, de 10 canciones, grabado en vivo en Sala del Museo, reúne la esencia poderosa del proyecto, que fusiona rock, pop, funk y soul con una fuerte impronta de improvisación jazzera. La banda estable, presente en este registro, está integrada por Camila Sapin (voz líder), Coby Acosta (percusión), Diego Soca, Nacho Labrada y Andrés Arnicho (teclados), Matías Rada (guitarra), Mateo Ottonello (batería) y Fattoruso (bajo). La lista de invitados del álbum incluye ilustres como Cabrera, Hugo, Santullo, Luana, Nasser y Cary. Entre los clásicos del repertorio están La casa de al lado, Candombe de la Aduana, Contenido cero y Cable pelado.

De a poco, Ayuí viene actualizando en plataformas el rico repertorio de este virtuoso cantautor y guitarrista uruguayo. Las cuatro canciones de este EP formaron parte de sus primeros discos (tardíos años 80 y tempranos 90), pero no estaban disponibles en streaming. Hay dos invitados de excepción: Laura Canoura canta en el tema que inicia y da título al trabajo, y Jorge Schellemberg, en la primeros años de su carrera, interpreta Luna de chocolate, canción que musicaliza un texto de Mónica Nión. Este póker de melodías y guitarras se completa con Bella Vista y 4 pesos poca plata y resulta un documento temprano del talento de Klísich como cancionista y, ni que hablar, como guitarrista. Su poética preciosista y coloquial se integra orgánicamente al paisaje barrial de la zona del oeste montevideano en torno a su querido Belvedere.

Título: Como quien va (Club del Disco) | Autor: Fredy Pérez & Federico Araújo

Fredy Pérez, una rara avis de la música uruguaya, es un cantor que cultiva la tradición campera, con voz profunda, de esas que detienen el tiempo, y Federico Araújo es un joven pianista tanguero montevideano. Juntos producen un hermoso abrazo que rescata joyas orientales casi olvidadas. Son postales atemporales que trasladan al escucha a la orilla de un arroyo, a la ladera de una serranía o al lucero del alba. El taipero (José María Perdomo), retrato del sufrido cultivador de arroz, y la melancólica Domingo de agua, de Osiris Rodríguez Castillos, iluminan la escucha desde el vamos. Lo completan otras siete piezas que maridan magistralmente guitarra, piano, voz y acordeón, como la nostálgica Tal vez mañana, de Rubén Lena, la amarga milonga Tu vuelta, de Alberto Acuña, y la hermosa zamba instrumental (de Fredy) La chiflada.

Título: Mundo milonga (Montevideo Music Group) | Autor: Jorge Nasser

Después de más de una década, Jorge Nasser volvió a grabar un disco enteramente dedicado a la milonga, uno de los principales trillos de su extensa trayectoria. El ancestral género folclórico que atraviesa buena parte de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil es el gran protagonista de su obra posterior a Níquel y aquí entrega nuevas versiones de A tus pies (con Catherine Vergnes) y Milonga del querer (con Chacho Ramos). También hay muy buenas versiones guitarreras de clásicos como Las décimas (La Trampa), Nadie me dijo nada (Jaime Roos), Río de los pájaros (con Sandra Mihanovich) y la rochense Canción del camaronero (con su autor, Pindingo Pereyra). También están como invitados Ruben Rada (Una risa así), Copla Alta (Raíces), Edú Lombardo (Montevideo Amor) y Agarrate Catalina, Fabián Krut y Raúl Castro (La vida empieza).

Título: Canciones para Liliana Porter (LBR) | Autora: Sylvia Meyer

La labor musical de la cantautora e intérprete uruguaya Sylvia Meyer está trenzada desde hace 25 años con la inmensa obra de la argentina Liliana Porter, una artista contemporánea nacida en 1941 y que desde hace más de 60 años está radicada en Nueva York. Porter hace de todo: pintura, grabado, dibujo, fotografía, instalación, teatro y video. Durante el último cuarto de siglo, las bandas sonoras de sus muestras son obra de Meyer. Este álbum reúne 15 piezas en español e inglés, que registran el vínculo artístico entre ambas. Su publicación coincidió con la inauguración de la retrospectiva de Porter en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Son canciones mínimas, sostenidas en la voz nítida, natural e inconfundible de esta exquisita cantante, y ornamentadas apenas con sutiles teclados y recursos sonoros digitales. Lógicamente, la carátula es de Porter.

Título: Capricho (Bizarro) | Autor: Diego González

Tras ganar el Graffiti al Álbum de canción urbana por La canción pide, la canción tiene, este talentoso y ecléctico cantautor montevideano publicó un EP de cinco temas que le hace honor a su nombre y contiene un enorme despliegue de producción de Rodridi (así firma el productor artístico). Soy esto, el primer tema, es una caprichosa declaración de principios que en menos de tres minutos combina balada, candombe, funk, disco y pop clásico. En la misma línea de manifiesto musical, Elijo creer es una lúcida performance de algo parecido al funk carioca, que recuerda por su perfil innovador a los últimos discos de Jorge Drexler. La cumbia Quiero perderte es una prueba más de que la música tropical ya no es solo un sector bien demarcado de la escena, sino que forma parte del ADN de la canción uruguaya contemporánea. Era hora.

Título: Tarzán a los 64 (Montevideo Music Group) | Autor: Santiago Tavella

El segundo disco de Tavella tras su partida de El Cuarteto de Nos envía, en su nombre, una guiñada beatlera y mccartniana (When I’m Sixty Four). Los Embajadores del Buen Gusto (su banda) presenta una formación de alto calibre: junto con el cantante y bajista están Santiago Lorenzo (piano), Miguel Romano (batería), Federico Ucha (teclados) y Eddie Porchile (saxo). La producción es de Diego Azar, un músico multifacético, creador y líder de la Orquesta Subtropical, quien enriquece cada trabajo con una sonoridad ecléctica que va desde las múltiples influencias caribeñas hasta el rock y el jazz. Dos de las diez canciones son nuevas —y muy experimentales— versiones de temas grabados por el Cuarteto: No te invité a mi cumpleaños y Eres una chica muy bonita. Se presenta el 14 de marzo en sus clásicos Encuentros Secretos, en su estudio El Otro Tavella.