‘Raíces aéreas’, el primer vinilo de Rossana Taddei

Rossana Taddei llegó a su primer vinilo: Raíces aéreas, su último álbum de estudio, editado por Bizarro en setiembre de 2024, y un año después publicado en formato redondo (en un coqueto acetato fucsia). Fue producido por la talentosa cantautora, junto con Gustavo Etchenique (a cargo de la batería) y Alejandro Moya (bajo). Los 11 temas son de autoría propia y de atmósfera eléctrica.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La voz, esa poderosa voz de prodigiosa genética (con su fallecido hermano Claudio son seguramente los dos hermanos mejor dotados vocalmente de la música uruguaya), es la protagonista excluyente. En clave rockera, el trío de guitarra (tocada por ella), bajo eléctrico y batería aporta solidez, nitidez y contundencia. Pero el alma de estas canciones es la personalísima interpretación vocal de Rossana.
Las letras, en tono reflexivo y existencial, visitan los territorios que siempre la han movilizado: la naturaleza, los animales, el mar, las estrellas, el tiempo, el pasado y el futuro, el destino. Todo orbitando en torno a ella y su canto. Como una sacerdotisa terrenal, Taddei canta plegarias naturales, como Las aves saben, Pasión del espacio, Liviana y breve, Mirando el cielo y Águila 2.