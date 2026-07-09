Lo nuevo en libros

Este autor argentino reúne a futbolistas y entrenadores que desafiaron al poder del fútbol y se negaron a aceptar el dogma de la FIFA de que el fútbol y la política no se mezclan. Estas semblanzas escritas con la garra y calidad de un buen centrojás pintan a estos 29 desobedientes y cuentan la historia política de la pelota: Sócrates y la Democracia Corinthiana contra la dictadura, Obdulio Varela y la huelga del 48, la lucha de Marta por la igualdad de género en la cancha, el combate al apartheid de Ruud Gullit, el rol pacificador de Didier Drogba en Costa de Marfil y la epopeya contradictoria de Diego Maradona. Cada perfil está acompañado de una ilustración del argentino Tacho. Dice Pedro Saborido en el prólogo: “Estas páginas nos recuerdan que el fútbol es un hecho social ineludible y que la pelota, desde sus orígenes, ha servido como motor de emancipación. Hoy, como siempre, su poder sigue siendo un campo de juego en disputa”.

Librero desde hace tres décadas y con una trayectoria en el periodismo musical, gracias a sus libros sobre rock nacional, el autor llegó a la fotografía durante la pandemia. De manera autodidacta, descubrió en sus propias imágenes una obsesión recurrente con el tiempo. Ese hallazgo dio forma a un proyecto en el que decenas de fotografías con escenas cotidianas —relojes de anticuario, charcos tras la lluvia, estelas del tránsito nocturno— toman otro giro para dialogar con textos que van del microrrelato de ciencia ficción a la prosa poética, poblados de ecos a Borges, Escher y el rock. Aguilera aplica una lógica casi de historietista, con texto e imagen enfrentándose en cada doble página para que el lector complete la conexión. El resultado, subtitulado Un viaje sensorial, propone pausar el vértigo cotidiano.

Precio: $ 850

Título: Autoreverse (Estuario) |Autora: Mariana Font

Los 15 relatos cortos que componen este libro junto a una nouvelle (que había sido autoeditada por la escritora y publicada hace una década) hacen el ejercicio que anuncia su nombre: la autora vuelve sobre su vida para acercarla, con una mirada nueva, al lector. Al mismo tiempo, se examina, se corrige, se piensa y se desdice. Font es uruguaya, aunque hace años vive en España, donde cursó un máster en Creación Literaria que atravesó su forma de escribir y también su primer libro. La autora se cuenta a sí misma con un humor regado por la distancia temporal y visita su cotidianeidad con una prosa muy uruguaya en la que de a ratos se cuela lo español. En palabras del autor mexicano Juan Villoro, es en Autoreverse “donde la urgencia de narrar encuentra insólito acomodo”.

Precio: $ 590

Título: Cena con amigos (Planeta Cómic) |Autores: Rodolfo Santullo y Marcos Vergara

En 2008 Rodolfo Santullo (guion) y Marcos Vergara (dibujos) fueron invitados a participar en el blog argentino Historias reales con una historieta. “A pesar de no ser demasiado amigo de lo biográfico o autoficcional, rescaté una serie de vivencias del momento, cierto desgaste de algunas amistades”, cuenta Santullo en la introducción de Cena con amigos, que así se terminó llamando el libro que surgió de aquella historieta, que tuvo su primera edición argentina en 2009. Este año, por primera vez se publicó, con ajustes, en Uruguay. Con varios flashbacks se cuentan los vínculos de sexo, de amor, de desconfianza y traición de un grupo de amigos, pero en el centro hay un misterio que lo enturbia todo. En uno de los prólogos, el crítico Elvio Gandolfo elogia los recursos de guion que le recuerdan a los que Hitchcock empleaba en el cine, y el encastre perfecto de los cuadritos, “la clave misma de eso que se llama historieta”.

Precio: $ 790

Título: Compendio para desenterrar nubes (Lectores de Banda Oriental) |Autor: Mia Couto

“Hace dos días Marcelino Jota caminaba a mi lado. Anduvimos tanto que acabamos teniendo una única sombra, la misma incansable y bailarina amarrada a nuestros pies. Nunca pensé que tuviéramos que escabullirnos de nuestro pueblo como animales escapando de las llamas”. Así comienza el relato El descrucificado, inspirado en un hecho ocurrido en Mozambique en 2022. Justamente mozambiqueño es el escritor Mia Couto (nacido en 1955 como Antonio Emilio Couto), autor de este conjunto de cuentos breves, narrados con una prosa poética, conmovedora y a veces risueña. Así transmite sus historias de atmósfera africana, y también universal. Además de escritor destacado en su país, Couto es biólogo y periodista. Obtuvo varios premios, entre ellos el Camões en 2013 y el FIL de Lenguas Romances en 2024.

Para suscriptores de Lectores de la Banda Oriental.

Título: La última noche de Dostoievski (Seix Barral) |Autora: Cristina Peri Rossi

El protagonista se llama Jorge y es periodista en “una condenada revista semanal de gran tiraje”, y además un adicto a los casinos, a los “Templos del azar”. A él le molestan las familias que van al bingo, los turistas de paso. “No son verdaderos jugadores; solo son apostadores ocasionales, de fin de semana”, dice. Sin embargo, él es un solitario que se enfrenta al azar y también a sí mismo en las sesiones con su psicóloga. Narrada en primera persona por el protagonista, la novela tiene agudas observaciones sobre los seres que transitan por las salas de juegos, entre ellos, los fisonomistas, empleados del casino que observan a los jugadores en silencio y a la distancia. Con reminiscencias y homenajes a El jugador, de Dostoievski (1866), la novela fue publicada por primera vez en 1992 y ahora vuelve con una narración adictiva, como el juego de azar.

Precio: $ 790