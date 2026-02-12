Los deseos de Quentin: se estrena en salas montevideanas la versión unificada y de más de cuatro horas de 'Kill Bill'

El estreno coincide con el adelanto de una secuela de 'Había una vez en... Hollywood' que Netflix prepara con David Fincher y guion de Tarantino

La letal novia que Uma Thurman inmortalizó hace dos décadas vuelve a empuñar la espada. El martes 24 y el miércoles 25 de febrero se exhibirá en Movie Montevideo Kill Bill: The Whole Bloody Affair. A diferencia de su lanzamiento original, dividido en dos partes —Kill Bill: la venganza, Volumen 1 (2003) y Volumen 2 (2004)—, se trata de una versión unificada de 275 minutos que el propio Quentin Tarantino supervisó y que nunca antes se había estrenado en el país.

Entre sus agregados, la nueva versión de la película restaura a color la secuencia de la masacre del club Tokyo, originalmente presentada en blanco y negro, e incorpora una secuencia de anime inédita, además de otras modificaciones en el montaje.

El estreno encuentra a Tarantino en una contradicción que ya es marca registrada. Aferrado a su autoproclamada regla de filmar solo diez películas —en la que Kill Bill contaría como una—, el director encontró otro atajo en The Adventures of Cliff Booth, una secuela de Había una vez en... Hollywood dirigida por David Fincher para Netflix.

El director de La red social y El club de la pelea tomó las riendas del proyecto escrito por Tarantino, quien explicó su decisión en el podcast The Church of Tarantino: “Amo este guion, pero sería caminar por el mismo suelo que ya caminé. Para mi última película necesito no saber lo que estoy haciendo otra vez. Necesito estar en territorio inexplorado”.

El pasado domingo 8, durante el Super Bowl, Netflix lanzó el primer adelanto de la película. Brad Pitt retoma su rol de Cliff Booth y lo acompañan Elizabeth Debicki, Carla Gugino y Yahya Abdul-Mateen II. El tráiler, montado sobre el tema de Peter Gunn, muestra a Booth con hielo en las rodillas, gángsters asiáticos, una pista de autos chocadores y el exterior de un Big Kahuna Burger, una marca ficticia presente en las películas del director de Pulp Fiction.