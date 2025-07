Michael Madsen en tres primeros planos del cine de Quentin Tarantino, el director que mejor lo filmó

Michael Madsen en 'Perros de la calle' Michael Madsen en Perros de la calle Miramax

En la escena grupal inicial de Perros de la calle (1992), el primer plano de Michael Madsen como Mr. Blonde lo muestra compartiendo la mitad del encuadre con la silueta de uno de sus cómplices de lo que será un accidentado y sangriento robo. Madsen, al lado de la oscuridad, sonríe relajadamente mientras escucha la palabrería entre los hombres de traje. El actor dotó a su personaje más célebre de una frialdad encantadora. Entendía que los monstruos también sonríen. Dudó en aceptar el papel por la brutalidad que Tarantino demandaría de él pero, por suerte, lo hizo. Su baile mientras suena Stuck in the middle with you, en esa escena con la oreja, fue una improvisación. Como en el principio de la película, en su presencia frente a la cámara también hay estilo y una sonrisa, pero ya sin disimulo. Lo que antes era elegancia ahora se vuelve sadismo sin máscara. Aquel plano inicial, entonces, no era nada inocente. Era una advertencia.