Cuando en agosto de 2004 murió el escritor Mario Levrero, la dispersión de sus libros, papeles y pertenencias abrió un lento y minucioso proceso de rescate. En los años inmediatamente posteriores, un comité informal integrado por su viuda, Alicia Hoppe , amigos escritores de ambas orillas del Plata y su agente literario comenzó a ordenar manuscritos y folios perdidos para canalizar su publicación en sellos como Mondadori, Interzona y, más tarde, Random House.

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Dentro de esa primera camada de lectores póstumos que en Argentina descubrió la obra hacia 2006 o 2007, un joven Mauro Libertella se tropezó con El discurso vacío.

Aquella lectura iniciática terminaría germinando años más tarde en Un hombre entre paréntesis: retrato de Mario Levrero , un libro publicado originalmente en Chile en 2019 por la editorial Universidad Diego Portales que ahora acaba de ser reeditado en Uruguay por Estuario, marcando su desembarco en las librerías locales.

Para entonces, cuando emprendió ese acercamiento a la vida y obra del autor montevideano, el escritor y crítico cultural argentino ya se movía en una rica tradición literaria. Aunque nació en Ciudad de México en 1983, durante el exilio de sus padres, los también escritores Héctor Libertella y Tamara Kamenszain, se radicó en Buenos Aires desde muy chico.

Licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, Mauro Libertella inauguró su propia producción narrativa con Mi libro enterrado (2013), un volumen profundamente autoficcional sobre la muerte de su padre, quien falleció en 2006. A ese debut le siguieron El invierno con mi generación (2015), una novela sobre el fin de la adolescencia y la amistad en la Buenos Aires de 2000, y Un futuro anterior (2022), donde explora la historia de un amor clandestino y la transición a la vida adulta y la paternidad.

“Me voló la cabeza”, recordó Libertella en conversación con Búsqueda al evocar su primer acercamiento al autor montevideano. “Es el tipo de literatura que a mí más me interesa: textos híbridos donde no podemos terminar de determinar a qué género pertenece. ¿Es ficción, novela, ensayo? Cualquiera de las categorías se queda corta”.

Para él, la escritura de Levrero se adelantó de forma natural a los debates actuales sobre la escritura del yo o sobre aquello que navega entre el ensayo y la autobiografía. Se mueve por fuera de las expectativas académicas con una urgencia directa y cautivante.

La gestación de Un hombre entre paréntesis se remonta a 2016, cuando la editora Leila Guerriero lo convocó para la colección Vidas ajenas. Ante una nómina inicial de figuras que incluía a Bioy Casares, Libertella contrapropuso escribir sobre Levrero.

A la hora de definir el volumen, prefiere hablar de “retrato” antes que de “biografía”: “A mí me da un poco de pudor decirle biografía, porque siento que la biografía tiene que ser más total, tiene que abarcar todos los períodos de su vida; tal vez tendría que haber consultado más fuentes, haber accedido a cartas inéditas, a ciertos papeles a los que no tuve acceso”, explicó. “Es un recorte, una mirada. La palabra retrato te blinda. Cuando alguien dice ‘en la biografía de Levrero falta esto’, uno aclara: ‘no es una biografía’”.

En Un hombre entre paréntesis, Libertella desmenuza, por ejemplo, la resistencia sistemática de Levrero a las lógicas del mercado editorial. Citando correspondencia clave, como aquella misiva de 1996 enviada al académico Hugo J. Verani, el libro recuerda la postura refractaria de un autor para quien “hacer carrera” era algo inconcebible y la publicación de sus libros constituía un hecho secundario, casi accidental.

Asimismo, al clasificar el pulso creativo de su retratado, Libertella traza una categoría bastante lúcida. Ante los autores que repiten un único libro y aquellos que mutan radicalmente, ubica a Levrero en una tercera estirpe, la de aquellos artistas que “recorren un camino estético durante algunos años y luego producen un vuelco dramático para indagar un nuevo territorio”, según escribe.

En las páginas de Libertella también se apunta una obsesión recurrente del autor uruguayo: la administración imposible del tiempo. Como anota en el libro, “esencialmente La novela luminosa es un libro sobre la administración imposible del tiempo; Levrero necesitaba largas horas de reposo absoluto para conectarse con el fondo más profundo de su interioridad”.

Esa misma ética del descanso alimentaba luego sus charlas de salón con sus discípulos montevideanos, a quienes solía despedir con una divisa tan tajante como liberadora: “Deja de trabajar y vas a estar bien”. Para el escritor uruguayo, lejos de ser una virtud, el empleo funcionaba como una trágica interferencia, al punto de definir su etapa de oficina en Buenos Aires como “un tiempo sin sustancia, de mala calidad”.

El escritor argentino Mauro Libertella. Difusión

Otro libro enterrado

El proceso de escritura demandó tres años. Primero hubo un ciclo de lectura e investigación preliminar; luego, un segundo año de redacción con indagaciones sobre la marcha, y, finalmente, una recta final de edición junto a Guerriero, hasta fijar el texto publicado en 2019.

Convivir con las fobias y el pulso neurótico de Levrero fue una experiencia intensa. Al terminar el libro, Libertella necesitó tomar distancia por salud mental. Sin embargo, al poner punto final advirtió una revelación. Sin proponérselo, había proyectado la memoria de su propio padre, con quien Levrero compartía generación y una edad de muerte muy cercana. Apoyándose en la distinción de Ricardo Piglia sobre los autores que reiteran un núcleo temático, Libertella reconoció que había escrito un “libro enterrado”.

Esa exploración de la intimidad conecta además con su teoría del “metro cuadrado”. Ante la extrañeza de que una prosa tan anclada en Montevideo haya seducido a traductores al inglés o al chino, con reseñas elogiando La novela luminosa en The Guardian, por ejemplo, el autor reflexionó: “Uno cree que está escribiendo sobre su metro cuadrado, pero en esencia todos los metros cuadrados se parecen. La literatura trata sobre los mismos temas: el amor, la familia, la muerte, el duelo”.

Por su parte, la demorada llegada de la edición uruguaya a través de Hum/Estuario se concretó tras un cruce fortuito con el editor Martín Fernández en la Feria de Editores Independientes (FED) en Buenos Aires. Su posterior presentación en Montevideo durante una concurrida Noche de las Librerías, en la librería Feltrinelli, coronó este reencuentro con los lectores de ambas orillas.

Curiosamente, este desembarco rioplatense vino acompañado de una mutación visual significativa. Si la edición original de Ediciones UDP apostaba por una sobriedad académica, la nueva portada rompe con esa timidez formal y se muestra una fotografía descarnada e insólita de Levrero asomado a una puerta, luciendo sus característicos lentes y empuñando una espada de juguete.

En el plano de su propia labor autoral y editorial, Libertella establece un puente entrañable entre los métodos de sus padres. Mientras su padre encarnaba al escritor recluido en su estudio con máquina de escribir, su madre escribía en los intersticios de la vida doméstica. “Con el tiempo me fui dando cuenta de que estoy mucho más cerca de mi vieja en términos de rituales de escritura”, confesó el autor, quien redacta en cuadernos manuscritos antes de pasar al procesador en tipografía Cambria cuerpo 12, para luego imprimir y corregir en papel con la lectura crítica de allegados.

Tras publicar ensayos musicales en el sello Vinilo, donde trabaja como editor, Libertella aguarda la salida en Argentina, a través del sello Chai, de Perdidos en familia, un libro íntimo centrado en su madre, Tamara Kamenszain, quien murió en julio de 2021. Lejos de las redes sociales, el escritor continúa transitando el oficio con la firme certeza de que, como enseñó Levrero, la literatura sigue siendo el territorio frágil donde la vida cotidiana y las neurosis humanas encuentran un refugio definitivo y, claro, luminoso.



