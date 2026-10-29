Música de la Tierra celebra 15 años en Villa Dolores

El Festival Música de la Tierra, dedicado a cultivar la música popular de raíz folclórica de la región, celebrará este fin de semana sus 15 años de historia; después de varias ediciones en los parques Jacksonville y Roosevelt y en el Teatro Solís, por primera vez tendrá lugar en los parques de la Amistad y Villa Dolores, con acceso por la avenida Rivera y por la calle Dolores Pereira de Rosell.

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Desde 2011, Música de la Tierra funciona, según comunica su directora y curadora, Moriana Peyrou, como “una plataforma cultural que busca poner en valor el patrimonio natural y cultural del país, y difundir el trabajo de creadores, emprendedores y organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible y el bienestar de las personas”.

El festival abarcará gran parte de los parques, renovados hace pocos años, y tendrá dos escenarios, denominados Parque y Lago. La grilla, ambos días desde las 14, presenta figuras importantes de la canción sudamericana como la brasileña Roberta Sá, la colombiana Marta Gómez, los cubanos Dúo Karma (Xóchitl Galán y Rodolfo Hernández), el argentino Carlos Aguirre y el brasileño Vitor Ramil (junto con sus hijos Kleiton y Kledir).

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De Uruguay estarán Ana Prada y Malena Muyala (en formato dúo), Fernando Cabrera (junto con la banda Bolsa de Nylon en la Rama de un Árbol), Mariana Ingold, Sara Sabah, Nicolás Ibarburu (en dúo con Aguirre) y la dupla conformada por Edú Pitufo Lombardo y Pablo Pinocho Routin.

Entre otros músicos uruguayos, estarán el grupo vocal Coralinas, dirigido por Carmen Pi, Mamba Percusión, la cantautora Cecilia de los Santos, el grupo infantil Encanto al Alma y la cantante folclórica Catherine Vergnes.

Además de los espectáculos musicales, el festival propone talleres y espacios de encuentro para acercarse a la naturaleza y a la creación, así como compartir conocimientos sobre el cuidado del ambiente.

Mariana Ingold actuará el domingo 1. Difusión

El festival tiene desde sus inicios una fuerte impronta vinculada a la gastronomía local y la promoción de emprendedores en varios rubros, que exponen sus productos en la llamada Feria de la Tierra.

Otro énfasis importante de la producción está puesto en la sostenibilidad ambiental: “El compromiso con la sostenibilidad forma parte de la identidad de Música de la Tierra desde sus comienzos. A través de un plan que incorpora nuevas metas y acciones en cada edición, el festival busca conocer, gestionar y reducir sus impactos ambientales y sociales”.

Coralinas actuará el domingo 1. Difusión

La programación completa está disponible en musicadelatierra.org y en la aplicación disponible para dispositivos móviles. Las entradas se venden en RedTickets y en boletería, el día del evento, a $ 880 (un día) y $ 1.480 (abono de dos días).

Nominados al Florencio

La Asocación de Críticos Teatrales del Uruguay anunció esta semana los nominados a los Premios Florencio correspondientes a la temporada 2027. Los nominados en Espectáculo y dirección son Antígona (Comedia Nacional, dirigida por el español Miguel del Arco), Cámara Hamlet (Marcel Sawchik), El beso de la mujer araña (Santiago Ventura), El horizonte de sucesos (Daniel Caligari), En familia (Mateo Altez) y Margaritas en el mar (Sergio Luján).

En Espectáculo y dirección de comedia fueron nominados Ay, la miseria nos hará felices (Gabriel Calderón), El caso Peirano (Sebastián Carballido), El perro del hortelano (Chepe Irisity), La omisión de la familia Coleman (Diego Faturos), La pared medianera (Adriana Ardoguein) y Mal tiempo (el 83) (José María Novo).

Tercera de La Trampa

Tras agotar la primera y la segunda función (el 12 y el 13 de mayo) en el Antel Arena en menos de 24 horas, La Trampa agregó una tercera fecha (15 de mayo) para su nueva reunión, nueve años después de sus últimos conciertos. Las entradas para Canciones al viento, como se llama el espectáculo, se venden en Tickantel de $ 1.600 a $ 3.850.

Pesos en el Museo

Tras su reciente gira por Europa, Cuatro Pesos de Propina presentará Flores de un día, su flamante sexto disco, este viernes 30 a las 20 en Sala del Museo del Carnaval (rambla Portuaria y Maciel). El espectáculo cuenta con el arte visual de Dani Beracochea, con quien la banda trabaja hace más de 20 años. Entradas en Redtickets a $ 880.