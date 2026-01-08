Nuevo hallazgo de investigadores independientes fortalece la tesis del origen uruguayo de Gardel

El 8 de octubre de 1920 Carlos Gardel obtuvo, en el Consulado de Uruguay en Buenos Aires, un documento que certifica que nació en Tacuarembó, Uruguay, el 11 de diciembre de 1887. La noticia fue anunciada por la Comisión Gardel Rioplatense (CGR), integrada por investigadores y gestores culturales de Uruguay y Argentina, y que desde hace alrededor de un año viene trabajando intensamente con el objetivo de saldar definitivamente la controversia en torno al origen del cantor.

El grupo, entre cuyos integrantes se encuentran los investigadores argentinos Martina Iñíguez y Marcelo Martínez y el productor musical uruguayo Gustavo Colman, se ha propuesto demostrar, con documentación preexistente y también a partir de nuevos hallazgos, que Gardel es uruguayo por vía natural y que también eligió ser argentino: nació y creció en territorio uruguayo, en su juventud se instaló en Buenos Aires, y tramitó la ciudadanía argentina.

Lo que ahora se ha descubierto, de acuerdo con lo afirmado por la CGR, es que desde Buenos Aires Gardel obtuvo un documento que acredita su origen y nacionalidad uruguayos y le permitió luego tramitar su ciudadanía argentina.

En un escrito titulado Identidad jurídica de Carlos Gardel. Fundamento legal de su ciudadanía rioplatense, la CGR informó del hallazgo del documento dentro de un folio del Consulado de Uruguay en Buenos Aires que establece el día y el lugar del nacimiento del artista y su nacionalidad. “Gardel quedó registrado en el Registro Civil del Uruguay cuando la Justicia argentina solicitó su documentación a la autoridad uruguaya. Allí, según consta en el folio N° 907, se fijó oficialmente su nacionalidad a partir de su inscripción en el Registro de Nacionalidad del Consulado de Uruguay en Buenos Aires, N° 10.052, del 8 de octubre de 1920”, afirma la comisión.

El documento, encontrado en noviembre de 2025 (certificado Nº 020.393), incluye los siguientes datos: que Gardel nació en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887, que en ese momento tenía 32 años, que su estado civil era soltero, que su ocupación era artista, y que su domicilio en Buenos Aires era Rodríguez Peña 451. También se consigna que era hijo de Carlos (sin apellido), uruguayo, fallecido, y de María Gardel, uruguaya, fallecida.

Para tramitar esta documentación, Gardel asistió con dos testigos uruguayos, ambos nacidos en Montevideo y afincados en Buenos Aires: uno fue el cantante y compositor José Razzano, en ese entonces mano derecha artística de Gardel (también su mejor amigo), con quien compuso gran parte de su obra temprana; el otro fue su amigo Juan Lagisquet Mogordoy, definido como un hombre de prestigio en ámbitos policiales.

El hallazgo se suma a la extensa investigación divulgada por la CGR en 2025, de la cual informó Búsqueda en junio de 2025, que determinó, a través de fotografías procesadas con inteligencia artificial, que Gardel residía en Buenos Aires a principios del siglo XX y que era una persona distinta al hijo de Bertha Gardes, protagonista de la tesis del origen francés de Gardel. La CGR se propone demostrar la falsedad de la tesis francesista, que ha prevalecido desde la trágica muerte del Zorzal criollo.

Gardel indocumentado

El productor musical Gustavo Colman, muy vinculado a la actividad tanguera en Uruguay e integrante de la CGR, compartió con Búsqueda una fotografía del libro del Consulado donde fue encontrado el documento y aseguró que el hallazgo fue oficializado a través de un acta notarial realizada por una escribana pública uruguaya. Pero aclaró que el grupo por ahora no ha dado a conocer dónde está guardado el documento debido a que “a lo largo de la historia han desaparecido muchos documentos vinculados a Gardel”. Y se explayó: “Esto es un hallazgo increíble. Junto al registro de Gardel hay mil uruguayos más que hicieron lo mismo y todos conservaron durante toda su vida los datos oficiales que allí están registrados. Al único que le cambiaron todo, el lugar y la fecha de nacimiento, y la identidad de los padres, fue a Gardel. Esto es desde ahora un documento histórico certificado con un acta notarial, que será sometido en breve a un peritaje. No queremos, por ahora, dar la posibilidad a que desaparezca como ha sucedido con otros documentos”.

Consultado sobre la importancia de este hallazgo, Colman comenzó explicando que Gardel “era una persona indocumentada el 8 de octubre de 1920 cuando se presentó en el Consulado de la República Oriental del Uruguay, en la calle Moreno 411 de la ciudad de Buenos Aires”. Sostuvo también que el acta de inscripción obtenida por Gardel y ahora descubierta “posee valor de registro de nacionalidad, de declaración de estado civil y de partida de nacimiento. Es, en términos estrictos, un documento fundacional. Una vez asentada la inscripción definitiva, el cónsul Bernardo Milhas expidió un certificado provisional de su nacionalidad uruguaya. Con ese papel en mano, válido por un año, Carlos podía solicitar su cédula de identidad argentina. A partir de esta regularización, Gardel pudo continuar con el resto de sus trámites, solicitar la ciudadanía argentina, viajar, adquirir propiedades, votar y ejercer, al fin, los derechos y obligaciones propias de cualquier ciudadano”.

El gestor continuó con su relato del hallazgo y sus implicancias: “Este documento, que de forma insidiosa se consideraba falso, fue encontrado el 28 de noviembre de 2025 por la Comisión Gardel Rioplatense en un ‘decretero’ que se consideraba extraviado y confirma de forma irrefutable que Gardel manifestó voluntariamente su identidad oriental y es tan legítima como la de las otras mil almas inscriptas en ese mismo bibliorato, adultos todos que buscaron regularizar su condición y a quienes no se les cambió su identidad post mortem como fue tristemente su situación. Hoy, esta pieza, que ya ha sido certificada, con acta de constatación y protocolización, por escribano público —y cuya ubicación física exacta nos reservamos por cuestiones de seguridad—, será clave para que los organismos internacionales avalen de manera segura y unívoca la identidad legal de Gardel”.

Nacionalidad oficial

En el comunicado, la Comisión Gardel Rioplatense manifiesta que los archivos históricos cumplen una función esencial: “Resguardar la memoria de nuestras naciones y revelar, con el tiempo, verdades que permanecieron ocultas o distorsionadas. A veces muestran incluso cómo la identidad de un ciudadano pudo ser modificada sin su consentimiento y, como en este caso, después de su muerte”.

El grupo aporta contexto histórico sobre el hallazgo: “La situación de Gardel no fue excepcional. En ese registro constan las nacionalizaciones de alrededor de 1.000 adultos, correspondientes a solicitudes presentadas entre enero de 1915 y mediados de 1924. Carlos Gardel siguió el mismo procedimiento que muchos otros compatriotas. Tales inscripciones —breves pero decisivas— fijan, con firmeza de actos estatales, la nacionalidad oficial. Gracias a esa regularización, Gardel pudo obtener la nacionalidad argentina”.

Gestión ante la CIDH

La CGR inició en 2025 una gestión oficial ante la Institución Nacional de Derechos Humanos con el objetivo de “restituir la identidad de Carlos Gardel”. El plan es que el Estado uruguayo, a través de esa entidad, presente una petición oficial con ese fin ante la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica. Aseguran que este hallazgo es un paso importante para lograrlo. Colman se mostró esperanzado en el éxito de esta gestión política solicitada al gobierno uruguayo: “Esta documentación será clave para que los organismos internacionales restituyan formalmente la identidad de Carlos Gardel, uruguayo por nacionalidad y argentino por adopción: auténtico rioplatense. Después de 105 años, se demuestra de manera contundente y definitiva que los documentos hablan; y de ellos surge la verdad que permitirá demostrarlo ante organismos internacionales en forma definitiva”.