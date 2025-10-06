Premios Bartolomé Hidalgo en la Feria Internacional del Libro de Montevideo

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, el sábado 4 se entregaron los premios Bartolomé Hidalgo, un reconocimiento a las letras uruguayas en varios géneros. Se otorgó también el premio Revelación a Eugenia Ladra por su primera novela, Carnada (Criatura Editora), y el premio a la Trayectoria al escritor Fernando Butazzoni.
En Narrativa, la novela premiada fue Sobre esta tierra (Criatura Editora) de Lalo Barrubia; en Crónica e investigación periodística, el Bartolomé se otorgó a los periodistas Carolina Delisa y Martín Tocar por Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder (Sudamericana); en Divulgación académica, se premió Austeridad o barbarie de Mauricio Lima (Estuario); en Poesía, Un mar en la madrugada, de Silvia Guerra (Yaugurú), en Historia, Ganar la guerra (Banda Oriental) de Magdalena Broquetas.
Por su parte, el premio a Relato gráfico fue para Cordón Soho (Estuario Editora) de Natalia Mardero y Lucía Álvarez; y en Testimonio, memorias y biografías se premió After Ballet de Rosina Gil (Reservoir Books).
Edmundo Canalda fue la figura homenajeada en la Feria Internacional del Libro de Montevideo.
El Bartolomé Hidalgo Homenaje fue para Edmundo Canalda, periodista y fundador de la editorial Fin de Siglo, quien murió en enero de 2025.
La Feria Internacional del Libro continúa hasta el domingo 12.