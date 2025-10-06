  • Cotizaciones
    Premios Bartolomé Hidalgo en la Feria Internacional del Libro de Montevideo

    El premio Revelación fue para Eugenia Ladra por su novela Carnada, y el premio a la Trayectoria se le otorgó al escritor Fernando Butazzoni; Edmundo Canalda, fallecido este año, fue homenajeado

    Eugenia Ladra.

    Eugenia Ladra.

    FOTO

    Carolina Acosta
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En el marco de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, el sábado 4 se entregaron los premios Bartolomé Hidalgo, un reconocimiento a las letras uruguayas en varios géneros. Se otorgó también el premio Revelación a Eugenia Ladra por su primera novela, Carnada (Criatura Editora), y el premio a la Trayectoria al escritor Fernando Butazzoni.

    Carnada-Eugenia-Ladra.jpg

    En Narrativa, la novela premiada fue Sobre esta tierra (Criatura Editora) de Lalo Barrubia; en Crónica e investigación periodística, el Bartolomé se otorgó a los periodistas Carolina Delisa y Martín Tocar por Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder (Sudamericana); en Divulgación académica, se premió Austeridad o barbarie de Mauricio Lima (Estuario); en Poesía, Un mar en la madrugada, de Silvia Guerra (Yaugurú), en Historia, Ganar la guerra (Banda Oriental) de Magdalena Broquetas.

    cordon soho

    Por su parte, el premio a Relato gráfico fue para Cordón Soho (Estuario Editora) de Natalia Mardero y Lucía Álvarez; y en Testimonio, memorias y biografías se premió After Ballet de Rosina Gil (Reservoir Books).

    Edmundo-Canalda.jpg
    Edmundo Canalda fue la figura homenajeada en la Feria Internacional del Libro de Montevideo.

    Edmundo Canalda fue la figura homenajeada en la Feria Internacional del Libro de Montevideo.

    El Bartolomé Hidalgo Homenaje fue para Edmundo Canalda, periodista y fundador de la editorial Fin de Siglo, quien murió en enero de 2025.

    La Feria Internacional del Libro continúa hasta el domingo 12.

