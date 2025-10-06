  • Cotizaciones
    'Call center' Alorica pierde a TikTok como cliente y envía más empleados al "seguro de paro"

    Desde su llegada al país en 2011 la empresa estadounidense recibió 23 denuncias de acoso laboral y violación de condiciones de trabajo

    El call center Alorica en Aguada Park.

    El call center Alorica en Aguada Park.

    FOTO

    Captura de pantalla de video institucional de Alorica
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El call center Alorica, que funciona en la zona franca Aguada Park de Montevideo, comenzó este jueves 2 a reunir por tandas a sus empleados —unos 250— para comunicarles que serán enviados al “seguro de paro”, ya que su cliente, la red social china TikTok, decidió cerrar su oficina de moderación de contenido en Uruguay.

    La comunicación de los seguros de desempleo la está haciendo el equipo de recursos humanos de la empresa, según informaron a Búsqueda trabajadores de la empresa y fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que fueron enterados de la situación.

    Las actividades de Alorica para TikTok se extenderán hasta fin de este mes y cesarán en noviembre.

    Al call center le queda un cliente, para cuya atención requiere un número de empleados “mucho menor”. Según le están comunicando al personal, tendrán posibilidades de ser recontratados en caso de que llegue uno nuevo.

    Estos envíos al “seguro de paro” siguen a más de 400 despidos en agosto tras darse de baja otro cliente del call center, el servicio de telefonía estadounidense Verizon. TikTok sería la quinta compañía con atención al cliente tercerizada en Alorica que toma la misma decisión.

    Denuncias laborales

    Por otro lado, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por Búsqueda, la Inspección General del MTSS aseguró que hubo 23 denuncias por parte de trabajadores de Alorica desde el 2014 y hasta este año (16 expedientes cerrados y siete en curso). Los expedientes tratan, sobre todo, presuntos casos de acoso laboral y violaciones de las condiciones de trabajo; también figuran un caso de persecución sindical y otro de acoso sexual.

    En todos los casos en los que hubo actuación fue por condiciones laborales.

    La empresa “dio cumplimiento a las intimaciones practicadas” en siete de los casos y recibió una advertencia en uno más. En otra ocasión debió abonar una sanción de 20 unidades reajustables ($ 36.772, a valores de hoy) por infracción al decreto 147/12 sobre condiciones de trabajo en centros de atención telefónica.

    Otras denuncias fueron archivadas al no aportarse pruebas, por desistimiento de los denunciantes o por la no constatación de una infracción.

    Búsqueda había recogido testimonios de una quincena de extrabajadores de Alorica que describieron situaciones de estrés, hostigamiento y precariedad en el ámbito laboral. Representantes de la empresa negaron que hubiera denuncias en el MTSS.

